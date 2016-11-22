Si svolgerà venerdì 25 novembre alle ore 18:30 l’Open day della scuola di fotografia Il cerchio dell’immagine. L’iniziativa, che si svolgerà presso la sede del centro di formazione fotografica, sarà un’occasione per presentare l’offerta formativa del Master di II livello che partirà il 27 marzo 2017.

3 mesi, 240 ore di didattica, 10 docenti di fama internazionale e un percorso unico nel suo genere. Un percorso di formazione di altissimo livello con i migliori professionisti del settore della fotografia e dell’editoria. Una conferma della volontà de Il cerchio dell’immagine nel continuare a scommettere sul territorio e sul Sud per diffondere una cultura fotografica e puntare sulla formazione, nella convinzione che fare il fotografo non sia un’attività amatoriale, ma una professione che deve essere costruita attraverso un percorso formativo in costante aggiornamento.

Per presentare il Master di II livello Il cerchio dell’immagine aprirà le sue porte venerdì 25 novembre per un Open Day durante il quale verranno forniti tutti i dettagli dell’offerta formativa. Un’occasione per conoscersi e parlare di fotografia. Al termine della presentazione sarà possibile vivere insieme un momento di convivialità.

Per maggiori informazioni sull’offerta didattica completa e sulle modalità di iscrizione visitare il sito internet