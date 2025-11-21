City Now

Reggio, tutto pronto per l’Open Day all’Istituto Maria Ausiliatrice – FOTO

L'istituto apre le porte a genitori e studenti per presentare ambienti, progetti e offerta formativa dalla sezione nido alla secondaria di primo grado

21 Novembre 2025 - 07:38 | Comunicato Stampa

L’Istituto Maria Ausiliatrice di Reggio Calabria, sito in via Maria Ausiliatrice, 3 – 89133 è lieto di invitare tutti i genitori e gli studenti interessati a scoprire il nostro ambiente educativo durante il primo Open
Day dell’anno, che si terrà sabato 22 novembre dalle ore 9:00.

Un’occasione imperdibile per conoscere più da vicino la nostra offerta formativa, esplorare le strutture scolastiche moderne e apprendere il nostro metodo educativo che mette al centro il benessere e la crescita armonica di ogni studente.

Cosa prevede l’Open Day

Durante l’evento, le famiglie avranno l’opportunità di:

  • Incontrare i docenti e il personale educativo,
  • Scoprire i progetti scolastici e le attività extracurricolari,
  • Visitare le aule e i laboratori,
  • Ricevere informazioni dettagliate sui percorsi di studio.
L’ingresso è gratuito e non è necessaria prenotazione. Siamo pronti ad accogliere tutte le famiglie e a rispondere a ogni domanda per aiutarvi a scegliere il percorso educativo migliore per i vostri figli dalla sezione nido alla scuola secondaria di primo grado.

Non perdere questa opportunità di entrare a far parte della nostra grande famiglia!

