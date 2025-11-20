Reggio, i giovani del progetto Erasmus+ KA2 in visita a Palazzo San Giorgio

Inclusione sociale e partecipazione giovanile: questi i temi al centro dell'incontro con il presidente del Consiglio comunale Marra e il consigliere Castorina

Un gruppo di ragazze e ragazzi del progetto Erasmus+ KA2 “Together we are lifelong learning!” – Meeting Giovani II “We are Europe!” ha incontrato a Palazzo San Giorgio il presidente del Consiglio comunale Vincenzo Marra e il consigliere comunale Antonino Castorina.

I partecipanti al progetto, che è incentrato sui valori europei, l’inclusione sociale, la partecipazione giovanile ai processi democratici e decisionali, nonché sul futuro del Programma Erasmus+ 2028/2034, sono stati accolti nella sala consiliare “Pietro Battaglia” dove Marra e Castorina, assieme alla dottoressa Silvia Crocitta, hanno illustrato il funzionamento del Consiglio comunale, delle Commissioni consiliari e dell’intera “macchina” amministrativa del Comune di Reggio Calabria.

Leggi anche