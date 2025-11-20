Reggio, i giovani del progetto Erasmus+ KA2 in visita a Palazzo San Giorgio
Inclusione sociale e partecipazione giovanile: questi i temi al centro dell'incontro con il presidente del Consiglio comunale Marra e il consigliere Castorina
20 Novembre 2025 - 11:47 | Comunicato Stampa
Un gruppo di ragazze e ragazzi del progetto Erasmus+ KA2 “Together we are lifelong learning!” – Meeting Giovani II “We are Europe!” ha incontrato a Palazzo San Giorgio il presidente del Consiglio comunale Vincenzo Marra e il consigliere comunale Antonino Castorina.
I partecipanti al progetto, che è incentrato sui valori europei, l’inclusione sociale, la partecipazione giovanile ai processi democratici e decisionali, nonché sul futuro del Programma Erasmus+ 2028/2034, sono stati accolti nella sala consiliare “Pietro Battaglia” dove Marra e Castorina, assieme alla dottoressa Silvia Crocitta, hanno illustrato il funzionamento del Consiglio comunale, delle Commissioni consiliari e dell’intera “macchina” amministrativa del Comune di Reggio Calabria.
“Si è trattato – hanno dichiarato Marra e Castorina a margine dell’incontro – di un’iniziativa non solo partecipata ma anche dall’alto valore formativo. Il nostro obiettivo – hanno aggiunto – è che Palazzo San Giorgio sia visto come un “palazzo di vetro”, sempre aperto alla cittadinanza, ai visitatori e a tutti coloro i quali intendono conoscere la storia della nostra città e dei suoi luoghi più rappresentativi dal punto di vista storico e istituzionale”.