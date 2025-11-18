Intitolazione del Palazzo Anagrafe a Giuseppe Romeo, Falcomatà: ‘Sindaco illustre’

“Riconosciamo quest’oggi il prestigio e l’autorevolezza di un Sindaco che guidò la città in uno dei momenti più delicati della sua storia” – sono le parole del Sindaco Giuseppe Falcomatà intervenuto alla cerimonia di intitolazione dell’edificio che ospita gli uffici demografici della città al compianto sindaco Giuseppe Romeo.



“La sua sindacatura dal 1947 al 1956 – ha sottolineato – rappresenta uno spartiacque per la vita amministrativa della città, infatti, il Sindaco Romeo in quegli anni complicati, dovuti alle distruzioni della guerra e ad un bilancio comunale in perenne affanno, seppe comunque intervenire nei settori più delicati ed importanti della vita cittadina, rinnovando il volto di Reggio e ponendo le basi, dal punto di vista politico, amministrativo e sociale, per la sua crescita e il suo sviluppo.

La nostra città, grazie ad un edificio storico che prenderà il suo nome, onorerà per sempre il ricordo di un uomo cattolico impegnato in politica con indiscussa caratura culturale, ma soprattutto portatore di valori umani inestimabili e riconosciuti da tutti”.