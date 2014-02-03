Open Day presso l’istituto Alvaro-Gebbione

Sabato 8 febbraio la scuola media Gebbione apre le porte a genitori e futuri alunni: laboratori, sport e il concerto dell'orchestra dell'istituto

Il dirigente scolastico dott.ssa Margherita Nucera e la Commissione Orientamento dell’Istituto Comprensivo “Alvaro-Gebbione” comunicano che giorno 8 febbraio, dalle ore 15 alle ore 19, i locali della “Scuola Media Gebbione” di via Botteghelle, saranno aperti per accogliere genitori e futuri alunni per l’Open Day.Tale attività fa parte di un progetto di promozione delle attività della scuola sul territorio e per questo docenti, alunni ed il mondo dell’associazionismo animeranno strutture laboratoriali ed esporranno le attività che, quotidianamente o in determinati periodi dell’anno, la scuola propone e promuove all’interno della comunità. Nella mattinata di sabato dalle ore 9 alle ore 11 si svolgeranno presso il Palazzetto di Botteghelle attività sportive, mentre alle ore 11,30 si esibirà presso l’Aula Magna del plesso “Gebbione” un concerto con l’orchestra della scuola.

Il pomeriggio di sabato 8 febbraio scuola ancora aperta alle famiglie in particolar modo e, nello specifico, ai ragazzi, proprio per dare ulteriore possibilità di scelta e di valutazione.

Visita ai locali, laboratori e attività per gli ospiti

In quell’occasione sarà possibile visitare gli ampi locali della scuola, con classi dotate di Lim, ed ancora i laboratori di lingue, scienze, informatica, disegno tecnico. Gli alunni accompagneranno i visitatori nei vari spazi che ospiteranno, per l’occasione, laboratori di lettura creativa con la collaborazione di Case Editrici Calabresi; si svolgeranno attività sportive e musicali negli spazi a loro dedicati. Inoltre sarà possibile interagire con i Laboratori di produzione creativa, come quello per la lavorazione della ceramica e della carta, ed ancora un itinerario attraverso la conoscenza delle lingue europee, momenti espositivi e collaborazioni con sodalizi culturali che operano nella zona, come l’Associazione culturale “Le Muse – Laboratorio della Arti e delle Lettere e l’associazione “Passami il Gladio e Militia Fretentis”, per la promozione dei giochi di ruolo medioevali. Uno spazio particolare verrà dato alle parrocchie reggine come il Concerto dell’Orchestra dell’Istituto Comprensivo, che si terrà mercoledi 5 febbraio alle ore 19 presso la Chiesa di San Luca Evangelista.

Una scuola, dunque, aperta sì ad attività formative, ma anche a sodalizi operanti nella città di Reggio Calabria, attraverso protocolli di intesa che vedranno ragazzi impegnati anche presso il Museo di Storia Naturale dello Stretto di Messina.

La scelta dell’istituto per i genitori

La dirigente dott.ssa Margherita Nucera accoglierà famiglie e ragazzi ed a tal proposito ricorda che i genitori dovranno scegliere, per garantire la continuità scolastica dei loro figli, l’Istituto Comprensivo di appartenenza, con preciso riferimento all’ordine e grado di scuola, con specifico e già assegnato codice meccanografico, che individua distintamente i vari plessi e gli ordini scolastici (infanzia-primaria-secondaria) da ospitare nelle varie strutture già esistenti.