Il calcio che educa: l’Open Day della Scuola Calcio Real Villa è pronto a partire

La Scuola Calcio Real Villa si prepara per il suo quinto anno di attività, continuando a crescere e a offrire opportunità di sviluppo tecnico e umano ai giovani calciatori. L’edizione 2025 dell’Open Day, evento annuale della scuola calcio, si terrà lunedì 1° settembre, a partire dalle ore 18:00 presso il Campo Sportivo Santoro di Villa San Giovanni.

Quest’anno, la scuola calcio ha in programma una giornata speciale, aperta a tutti i bambini e bambine nati dal 2013 al 2020, che saranno accompagnati da allenatori UEFA abilitati e laureati in scienze motorie. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con DQ Sport, mira a fornire un ambiente stimolante, educativo e formativo per i piccoli atleti, dove la crescita tecnica e motoria è supportata da valori come il fair play, il lavoro di squadra e il rispetto delle regole.

L’Open Day del Real Villa non è solo un’opportunità per avvicinarsi al calcio, ma anche un’occasione per imparare valori fondamentali come il rispetto, l’altruismo e l’educazione. Durante l’evento, i bambini potranno confrontarsi con allenatori di alto livello in un clima di divertimento e crescita, esprimendo liberamente le proprie capacità individuali e imparando a lavorare in gruppo.

La Real Villa è da sempre impegnata a garantire che ogni bambino non solo migliori le proprie competenze sportive, ma anche il proprio sviluppo emotivo e sociale. Un percorso educativo che, grazie alla passione e alla professionalità degli allenatori, permette ai giovani calciatori di crescere non solo come atleti, ma anche come persone.

Per ulteriori informazioni sull’Open Day e sulle modalità di iscrizione, è possibile contattare i numeri 3397928984 e 3928821811.

