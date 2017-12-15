Mentre si parlerà e si rifletterà su CyberBullismo e rischi nel “navigare” in rete in un incontro tra studenti, esperti e genitori, potrete visitare quaranta laboratori accompagnati da team di giovani esperti: chimici, informatici, elettronici, elettrotecnici, grafici, meccanici, modelle e stiliste.

I laboratori da visitare: robot, droni e go-kart a idrogeno

Avete mai visto i vostri figli “scatenarsi” nella guida di un robot, coinvolti in una ciclopica gara, mentre sopra le vostre teste sfrecciano droni volanti? Avete mai scorazzato su di una mountain-bike progettata e costruita da giovani meccanici, mentre luccica splendente un go-kart alimentato ad idrogeno? Avete mai visitato un istituto scolastico accompagnati da splendide modelle che realizzano gli abiti che indossano? Avete mai visto una troupe televisiva in azione con giornalisti, cameraman e fotografi di soli 16 anni? Conoscete i nuovi linguaggi di programmazione e le biotecnologie al servizio del pianeta e del suo ambiente? Sapete realizzare un’APP per lo smartphone che racconti la storia di un quadro o di un luogo ai turisti? Conoscete la “realtà aumentata”? Sapete come produrre detersivo e/o sapone al profumo di bergamotto assolutamente biologici? E di domotica e di una casa super-tecnologica che ne pensate? Ed inoltre, sapete cosa si “guadagna” in esperienza e professionalità nello svolgere le attività di alternanza scuola-lavoro presso vere aziende ed imprese del territorio anche nazionale?

Bene, se tutto ciò vi attrae non dovete che fare una scelta, sabato 16 dicembre 2017, dalle 15.00 alle 20.00, fate una passeggiata in compagnia dei vostri giovani figli, presso l’Istituto Tecnico Tecnologico “Panella – Vallauri” di Reggio Calabria. Vi aspettiamo in Via Emilio Cuzzocrea, al civico 22, a Reggio Calabria.