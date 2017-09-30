Sabato e domenica la Città di Ragusa diventerà la capitale del basket femminile.

La città siciliana sarà la sede della giornata inaugurale della Serie A1 di basket femminile 2017/2018. Un’occasione di sport e di festa, per accogliere nel migliore dei modi la stagione che verrà.

Al Palaminardi apriranno le danze Umana Reyer Venezia e Meccanica Nova Vigarano a partire dalle ore 16, seguite a ruota da Fila San Martino e Saces Mapei Givova Dike Napoli, che chiuderanno il programma della prima giornata di competizioni. Domenica alle 14.00 sarà il turno della Gesam Gas&Luce Lucca, detentrice del titolo, ospite del Broni, pur su campo sostanzialmente neutro. Alle 16.00, invece, scenderà in campo il Famila Wuber Schio, che persa la Finale della scorsa stagione riparte dal Treofan Battipaglia per lanciare la sfida a Lucca. Fixi Piramis Torino e Passalacqua Trasporti Ragusa,davanti al pubblico di casa, scenderanno in campo per l’ultimo match della prima giornata a chiudere l’evento.

Buone notizie anche per il settore degli Ufficiali di Campo di Calabria coordinati dall’Istruttore regionale Piero Carisì: cinque Udc calabresi sono stati selezionati per operare sui referti e sulla novità rappresentata dal referto elettronico.

Il sistema, innovativo per la Federazione Pallacanestro verrà sperimentato durante tutto il campionato di Serie A1 e calcolerà le statistiche complete gara per gara.

La sperimentazione era già iniziata durante la disputa del Trofeo delle Regioni della passata stagione.

Gli ufficiali calabresi selezionati sono Cecilia Pilato, Giusy Romeo e Maria Pia Meduri da Reggio Calabria, e Vincenzo Ferraro e Giuseppe Fortugno da Palmi.

Il programma completo della giornata inaugurale

Di seguito il programma completo di un fine settimana all’insegna dello sport e dell’intrattenimento.

30/09/2017

16.00 Umana Reyer Venezia – Meccanica Nova Vigarano

18.00 Fila San Martino – Saces Mapei Givova Dike Napoli

01/10/2017

14.00 Pall. Femm. Broni 93 – Gesam Gas&Luce Lucca

16.00 Treofan Battipaglia – Famila Wuber Schio

18.00 Fixi Piramis Torino – Passalacqua Trasporti Ragusa