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Op. Ducale, archiviate le posizioni di diversi politici accusati di scambio elettorale. I NOMI

Il gup di Reggio ha accolto la richiesta di archiviazione presentata dalla Procura nei confronti di diversi esponenti politici locali. Ecco l'elenco

21 Marzo 2026 - 12:07 | Comunicato Stampa

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Il gup di Reggio Calabria ha accolto la richiesta di archiviazione presentata dalla Procura nei confronti di diversi esponenti politici che erano stati accusati di scambio elettorale politico-mafioso nell’inchiesta “Ducale” condotta contro la cosca Araniti. Una parte di quell’indagine, relativa a 33 posizioni, era stata stralciata dalla Dda che, nell’aprile 2025, ha chiesto il rinvio a giudizio per gli imputati principali.

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Tra le posizioni archiviate ci sono quelle dell’ex consigliere regionale di Fratelli d’Italia Giuseppe Neri e del consigliere comunale del Pd Giuseppe Sera per i quali, nell’estate 2024, era stato chiesto l’arresto, rigettato dal gip e dalla Corte di Cassazione. Sono state archiviate anche le posizioni dell’ex sindaco di Reggio Giuseppe Falcomatà (Pd), oggi consigliere regionale, dell’attuale sindaco facente funzioni e candidato del centrosinistra alle prossime comunali Domenico Donato Battaglia (Pd), del consigliere Mario Cardia (Noi moderati) e dell’ex senatore Giovanni Emanuele Bilardi.

Fonte: Ansa Calabria

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