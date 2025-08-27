‘Operazione Nostalgia’: l’elenco dei calciatori della Reggina presenti al raduno
Quarantadue campioni tutti al Granillo, Roberto Baggio e Francesco Totti compresi
27 Agosto 2025 - 08:52 | Redazione
Continua la caccia al biglietto per il raduno di “Operazione Nostalgia” che si terrà giorno 6 settembre al Granillo di Reggio Calabria. Saranno quaranta più due i protagonisti in campo così come annunciato dagli organizzatori, le sorprese finali verranno svelate solo trenta minuti prima dell’inizio del match. Tanti i campioni presenti, su tutti Roberto Baggio e Francesco Totti, ben 17 gli ex della Reggina che di seguito riportiamo in elenco:
I calciatori della Reggina presenti
Massimo Taibi
Joseph Dayo Oshadogan
Jorge Vargas
Alessandro Lucarelli
Luigi Garzya
Ivan Franceschini
Bruno Cirillo
Giandomenico Mesto
Giacomo Tedesco
Francesco Cozza
Simone Perrotta
Franco Brienza
Nicola Amoruso
German Denis
Rolando Bianchi
David Di Michele
+1 da annunciare