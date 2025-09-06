Operazione Nostalgia: clima già caldo al Granillo come ai bei tempi – FOTO

File ai tornelli lunghissime ma ci sarà tempo e spazio per tutti

Il clima è bellissimo, i nomi che l’altoparlante ha scandito con i primi calciatori entrati in campo hanno già scaldato i tifosi presenti. Si prevedono 15000 spettatori e dopo la mattinata di oggi con la presenza in città del presidente della Fifa Gianni Infantino, la giornata si concluderà con questo bellissimo ed emozionante evento.