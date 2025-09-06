City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ACCEDI / ABBONATI
In Evidenza

Operazione Nostalgia: clima già caldo al Granillo come ai bei tempi – FOTO

File ai tornelli lunghissime ma ci sarà tempo e spazio per tutti

06 Settembre 2025 - 19:20 | Redazione

Operazione Nostalgia

Il clima è bellissimo, i nomi che l’altoparlante ha scandito con i primi calciatori entrati in campo hanno già scaldato i tifosi presenti. Si prevedono 15000 spettatori e dopo la mattinata di oggi con la presenza in città del presidente della Fifa Gianni Infantino, la giornata si concluderà con questo bellissimo ed emozionante evento.

Operazione Nostalgia
Operazione Nostalgia
Operazione Nostalgia

Reggio Calabria Calcio