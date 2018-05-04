Solidarietà, fiducia e il calore di un territorio denso di energia. È un vibrante inno alla speranza il videoclip “Ora c’è“, firmato “Artisti uniti per la ricerca“, parole, musica e immagini a sostegno del progetto “Agenzia no-viaggi” dell’associazione “Angela Serra“.

Lo sportello di Siderno contro i viaggi della speranza

Uno sportello informativo, gestito dall’associazione, con l’obiettivo di coordinare una rete fra i medici specialisti, attori nella patologia oncologica presenti sul territorio, è stato inaugurato la scorsa settimana a Siderno (RC), grazie alla tenacia e dedizione del dottor Attilio Gennaro, insieme a un team di medici d’eccellenza che prestano servizio in Regione, con a capo il prof. Massimo Federico, per sviluppare una rete oncologica con l’obiettivo di limitare i terribili “viaggi della speranza”, nella stragrande maggioranza dei casi immotivati, e consentire a tutti di potersi curare bene in un percorso tutelato, potendo accedere a un approccio più concreto e immediato con lo specialista appropriato.

Un progetto importante che vede uniti artisti della Locride: Federico Placanica, Massimo Cusato, Peppe Platani, Carmelo Scarfó, Vincenzo Tropepe, Vincenzo Oppedisano, Francesco Loccisano, Francesco Sgambelluri, Gabriele Albanese, Andrea Simonetta, Alessandro Luvarà, Manuela Cricelli, Mimmo Cavallaro, Francesco Sgambelluri, Mario Muscolo, Paolo Sofia.

Chi ha lavorato al videoclip

Per il missaggio Mujura e Luvarà, mastering Alessandro Luvarà, testo Paolo Sofia e Antonio Tallura, musica e pre-produzione Paolo Sofia, riprese audio Carmelo Scarfó e Paolo Sofia, riprese e montaggio video Aldo Albanese, riprese video effettuate negli studi Bird Production di Alberto Gatto.

Hanno collaborato Francesco Scarfò, Cicciosax, Enzo De Liguoro, Maria Teresa D’Agostino. Lavoro corale, frutto di arte e sensibilità, della condivisione di professionalità e di impegno per il benessere del territorio. Un messaggio di unione, contro la diffidenza e la sfiducia.

Anche Calabria Sona con il suo staff contribuirà al progetto e si occuperà della distribuzione e della promozione del brano attraverso la sua etichetta discografica, i suoi media ed eventi. “Ora c’è” sarà acquistabile su tutti gli store digitali al costo di poco più di un euro e andrà a sostenere il progetto “Agenzia no-viaggi” dell’associazione “Angela Serra”.

L’invito a condividere il video

L’invito è quindi non solo a visualizzare e condividere il più possibile il videoclip di “Ora c’è” (disponibile su Youtube e Facebook) ma anche e soprattutto a scaricarlo e acquistarlo coinvolgendo amici, conoscenti e parenti in questa opera meritoria.

Qui il link al video https://www.youtube.com/watch?v=ZCfvJOBw6t0