Orchestra reggina suona a San Pietro per il Papa: ‘Esperienza unica’
Oltre 150 elementi tra banda, coro di voci bianche e solisti diretti dal maestro Roberto Caridi in piazza San Pietro per l'udienza di Papa Francesco
15 Novembre 2017 - 19:07 | di Vincenzo Comi
L'orchestra
Un coro e un’orchestra di oltre 150 elementi. É la formazione, diretta dal maestro Roberto Caridi, che oggi si è esibita in piazza San Pietro a Roma, per Papa Francesco.
Partiti da Reggio Calabria, gli interpreti hanno partecipato all’udienza pubblica del Pontefice che ha visto una diffusa partecipazione di fedeli calabresi. “É stata una esperienza – ha detto Caridi – davvero unica. Ci eravamo preparati a questo appuntamento con molta passione. Con la Banda di Reggio, guidata dal presidente Natale Marino, il coro di voci bianche ‘Millenote‘ da me diretto e il Coro degli adulti, nel corso di questo straordinario incontro con il Papa si sono esibiti anche i solisti Tina Errigo, Rossana Camera ed il tenore Gianluca Marino”.
In piazza San Pietro sono stati eseguiti brani sacri, alcuni dei quali composti dallo stesso Caridi. Al Santo Padre è stata donata anche una copia dell’ultimo lavoro discografico realizzato, assieme al testo della canzone “Non lasciatevi rubare la speranza“.
fonte: ansa.it
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