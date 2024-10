Ordinanza Santelli, Nesci (FdI): ‘Con gradualità e prudenza occorre riappropriarci del senso della quotidianità’

“Non si tratta di un ‘liberi tutti’ ma di un attestato di fiducia verso calabresi che, con rigore, hanno rispettato regole e disposizioni per oltre 50 giorni di confinamento”.

Così il Commissario provinciale di Fratelli d’Italia, Denis Nesci, esordisce in una nota sottolineando che l’ordinanza regionale emanata dalla Presidente Santelli non può essere contestualizzata nello scenario nazionale.

“A piccoli passi le nostre comunità hanno bisogno di ritornare alla loro ordinarietà, al loro lavoro, se pur nel massimo della prudenza. E’ necessario – continua Nesci – tener conto della curva dei contagi della nostra regione (quasi vicina allo ‘0’ da settimane), che non è la stessa di quella della Lombardia o Emilia Romagna, e nel caso della provincia di Reggio Calabria, da settimane è essenzialmente uguale a 0″.

nesci ricorda che Reggio Calabria è stata tra le prime province in Italia ad attutire la sferzata pandemica, e aggiunge:

“personalmente ho percepito lo sforzo – tra gli altri – di tanti ristoratori, e tanti imprenditori commerciali che, con immenso sacrificio, si sono diligentemente attenuti a tutte le ordinanze. E lo faranno ancora, sono certo. Penso, inoltre, che anche parrucchieri, barbieri ed estetisti debbano avere la possibilità di aprire i propri esercizi, perché con le dovute cautele, potrebbero esercitare la professione nella massima sicurezza. Questo è un comparto dell’artigianato che ne ha assoluto bisogno”.

Il commissario provinciale ritiene anche “irresponsabile” la scelta del Governo di diffidare la Regione Calabria, per un’ordinanza che “non stravolge” i DPCM relativi alle restrizioni. Piuttosto, per nesci, allarga il campo per alcuni settori che hanno urgenza di normalità, per non sprofondare nel baratro dei debiti e dei fallimenti.