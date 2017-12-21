Cavalieri, dame e volontari si sono alternati per due giorni al supermercato per aiutare le famiglie bisognose a Natale

Lo scorso fine settimana, presso il supermarket Sigma del Parco Commerciale Annunziata di Gioia Tauro, si è svolta la “raccolta alimentare natalizia” organizzata dalla delegazione calabrese del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio. I Cavalieri, le dame, i benemeriti ed i volontari si sono alternati per tutto il fine settimana con l’intento di raccogliere quante più derrate alimentari possibili. Ancora una volta il grande protagonista è stato il cuore dei calabresi! La generosità dei nostri corregionali ha fatto sì che anche questa attività potesse riscuotere il più ampio successo. Con il nostro lavoro ci auguriamo di rendere meno dura la giornata di Natale di tante famiglie bisognose calabresi.

Il commendatore Aurelio Badolati, delegato vicario dell’ordine costantiniano in Calabria, ha così commentato queste giornate: “Nonostante siamo abituati nell’organizzazione di raccolte alimentari, è sempre una grande emozione constatare quanto è grande il desiderio dei calabresi di aiutare il prossimo. Non posso esimermi di ringraziare tutti coloro che, nonostante il freddo gelido, si sono prodigati nella riuscita di questo importante evento. Ancora una volta ci prendiamo la soddisfazione di aver lanciato un ulteriore sassolino nel grande lago della solidarietà.”

Tutti i generi alimentari raccolti verranno distribuiti attraverso le parrocchie calabresi, che già collaborano con la nostra delegazione, affinché possano raggiungere in tempi brevi chi ne ha veramente bisogno.

Cav. Pasquale La Gamba