‘Organizziamo il Natale’, raggiunto l’accordo con le istituzioni per le attività natalizie del centro storico

di Laura Maria Tavella – Si è tenuto ieri, presso la sede di Confcommercio, un incontro operativo delle istituzioni, con gli Esercenti della Città, per l’Organizzazione delle Attività Natalizie.

Il progetto presentato quest’anno, “Organizziamo il Natale” proposto da Reggio al Centro “Associazione Imprese Centro Commerciale Naturale Magna Grecia”, nasce e si sviluppa allo scopo di tutelare, conservare, valorizzare il rilancio commerciale delle imprese operanti nel centro storico cittadino, in occasione delle festività natalizie e dell’Epifania.

L’ obiettivo è quello di ricreare l’atmosfera natalizia anche nel centro cittadino e non soltanto negli usuali centri commerciali: “questo progetto”, assicura il presidente del Centro Commerciale naturale della Magna Grecia Patrizia Sorrentino “restituirà finalmente il salotto buono della città alla sua vocazione di punto di attrazione sia per il cittadino sia per il turista.”

Dall’ incontro con le istituzioni, alla presenza dell’ on. Francesco Cannizzaro, del presidente della Provincia Raffa, Demetrio Cara e del Direttore Provinciale di Confcommercio Marisa Lanucara, emerge il totale supporto di Confcommercio e Provincia, dopo un accordo economico raggiunto per la realizzazione di un progetto che punta al rilancio dell’economia delle piccole medie imprese, e che vede la partecipazione, attraverso l’investimento di un contributo fisso minimo, di circa 300 imprenditori, numero provvisorio, certamente destinato a crescere.

Il centro storico illuminato e festante a Natale

Vedere il centro storico illuminato e festante è,dunque, l’obiettivo per questo Natale del CCN Magna Grecia “Reggio al centro”: per questo motivo, addobbi natalizi e luminarie coloreranno le vetrine degli esercizi commerciali ed il layout comune, appositamente studiato per l’occasione, darà un’immagine festante, in Piazza De Nava, Corso Garibaldi, Via Zaleuco, Via Aschenez.

Oltre all’illuminazione, anche la filodiffusione lungo l’intero Corso Garibaldi avrà un ruolo importantissimo per la realizzazione dello scopo preposto, assieme alle tante attività sportive previste, unite all’animazione culturale, il classico mercatino di Natale, con la vendita delle Eccellenze calabresi, un Baby parking realizzato a misura di bambino e una sfilata di moda, grazie alla collaborazione di Federazione Moda Italia, che coinvolgerà le aziende reggine del settore moda.

Una campagna di sensibilizzazione per il rilancio

Una vera e propria campagna di sensibilizzazione, per rilanciare il centro storico della città di Reggio Calabria e ricreare l’atmosfera natalizia, tanto amata da cittadini e turisti.