Ospedale di Polistena, il Comitato sull’impegno di Occhiuto e Cannizzaro: ‘Atti concreti per la tutela della sanità’
"Il risultato ottenuto rappresenta un primo, importante passo. Alla luce degli sviluppi positivi registrati, vengono annullate e sospese tutte le iniziative previste, inclusa la Fiaccolata della Salute ", afferma il Comitato
07 Gennaio 2026 - 18:20 | Comunicato Stampa
“A seguito del sit-in promosso dal Comitato per la Tutela della Salute, guidato da Marisa Valensise, il deputato Francesco Cannizzaro, di concerto con il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, ha annunciato la presentazione, entro martedì 13gennaio ,di un emendamento in Commissione Bilancio finalizzato a garantire per 12 mesi la continuità operativa degli ospedali, non solo calabresi ma sull’intero territorio nazionale”. Cosi, attraverso una nota, il Comitato per la Tutela della Salute sulla situazione dell’ospedale di Polistena.
“L’onorevole Cannizzaro insieme al presidente del Consiglio regionale Salvatore Cirillo,al deputato Arruzzolo,e a numerosi consiglieri regionali, ha incontrato non solo il Comitato, ma ad attenderlo cerano tutti i sindaci della Piana di Gioia Tauro.
Nel corso dell’incontro sono stati assunti impegni chiari e significativi. In particolare, l’emendamento ,concordato con il Ministro della Salute Orazio Schillaci ,prevede la proroga di 12 mesi dei contratti dei liberi professionisti impiegati nelle strutture sanitarie, misura ritenuta essenziale per garantire la continuità dei servizi assistenziali.
È stato inoltre comunicato che il Consiglio regionale della Calabria sarà convocato entro il 16 gennaio per votare una proposta di legge regionale che possa assicurare continuità assistenziale nelle more della conversione in legge dell emendamento, avviando così un percorso di graduale ritorno alla normalità del sistema sanitario.
Il Comitato per la Tutela della Salute continuerà a monitorare con attenzione l’evolversi della situazione, mantenendo costantemente informati i cittadini attraverso i propri canali ufficiali.
Alla luce degli sviluppi positivi registrati, vengono annullate e sospese tutte le iniziative previste, inclusa la Fiaccolata della Salute programmata per sabato alle ore 18:30, nonché i contestuali impegni con Mimmo Cavallaro, Nino De Francesco e Stefano Priolo.
L’emergenza sanitaria partita dall’ospedale di Polistena ha assunto una dimensione nazionale. Il risultato ottenuto rappresenta un primo, importante passo, che rafforza l’impegno a proseguire ogni azione necessaria affinché il diritto alla salute sia effettivamente garantito a tutti i cittadini”, conclude la nota.