Ostello Locri, il Comune consegna le chiavi a GOEL
Lunedì 20 febbraio la cerimonia in cui il Comune affida la struttura al gruppo cooperativo: gli ospiti attesi e il luogo dove sorge l'Ostello
17 Febbraio 2017 - 17:27 | di Vincenzo Comi
Nasce l'ostello ?LOCRIDE? confiscato alla 'ndrangheta!
Il Comune di Locri organizza per Lunedì 20 Febbraio alle ore 17, la cerimonia di consegna dell’Ostello della Gioventù a GOEL-Gruppo Cooperativo.
L’amministrazione comunale, con una nota stampa, rende noto che alla cerimonia oltre al Sindaco della città ed al presidente del GOEL, Vincenzo Linarello, interverranno il Vescovo della Diocesi di Locri – Gerace, Mons. Francesco Oliva, il Procuratore della Repubblica di Locri, dott. Luigi d’Alessio il Presidente del Tribunale di Locri, dott. Rodolfo Palermo ed il Comandante del Gruppo Carabinieri di Locri, Colonnello Pasqualino Toscani ed il viceprefetto Dott.ssa Suraci in rappresentanza del Prefetto Michele Dibari.
L’Ostello è situato a Locri sul Corso Garibaldi.
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