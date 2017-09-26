di M. Carmela Di Marte – Cambio radicale per la maison Paciotti, che dal 1948 tramanda la tradizione del Made in Italy nel mondo delle calzature. E proprio durante la settimana della moda milanese, che si è conclusa ieri, ha presentato la nuova collezione Primavera/Estate 2018, disegnata dalla fashion stylist Ada Kokosar e ispirata a Cenerentola e alla sua scarpetta di cristallo.

Una collezione dove a farla da padrona sono i colori pastello, una novità per la maison che per anni ha avuto come colore dominante il nero. La collezione è stata realizzata da maestri artigiani e dopo la lavorazione, ogni scarpa è stata ricoperta di pvc, per dare l’effetto del cristallo; una collezione innovativa dunque per la maison, che comprende una décolleté, una mule, un polacchino, un sandalo e una pump con allacciatura alla caviglia declinati in nero, rosa, giallo, verde e azzurro.

Foto: Camera Nazionale della Moda