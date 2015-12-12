Pala Space: il veglione più grande di sempre al PalaPentimele

Il 31 dicembre il palazzetto più grande della Calabria ospita un veglione in stile festival con tre zone musicali, ospiti internazionali e sette organizzazioni

di Laura Maria Tavella – Il 31 Dicembre 2015 sarà un giorno speciale. Non solo perché la notte di San Silvestro, come ogni anno, accompagnerà tutti i nostri buoni propositi per l’anno nuovo, ma anche per l’evento che si preannuncia già un successo: il capodanno “Pala Space”, organizzat o da Mood e ReggioCheBalla (Rcb) nell’ inedita location del PalaPentimele.

Come nelle migliori partite di poker che si rispettino, le due organizzazioni reggine azzardano e rilanciano, proponendo la location più grande, presente in città.

Il PalaCalafiore sarà, infatti, contemporaneamente scenario e contenuto di un veglione ‘spaziale’, che prende a modello lo schema di un Festival, fatto di grandi numeri.

Le organizzazioni e gli ospiti internazionali

Sette , le collaborazioni tra organizzazioni reggine, per garantire un’ alta eterogeneità di gusti e generi: Rcb Reggio che balla, Mood, Jdf, Made in Italy, Salsa Revolution, Passione latina e Deseo Caribe, con la collaborazione di dj provenienti dalla Sicilia.

Due , le special guests internazionali d’eccezione: Anfysa Letyago e Paul Richard.

Tre , il numero delle zone musicali differenti:

Central Space , con le performance degli ospiti internazionali, i DJ Set di dj Enzo Romeo, Fabrizio Tripodi e Twobrains, accompagnati dai voice Claudio Prince Miccichè, Ale Lag, Tony Voice e Miky C e dal live percussion di Peppe Macheda.

, con le performance degli ospiti internazionali, i DJ Set di dj Enzo Romeo, Fabrizio Tripodi e Twobrains, accompagnati dai voice Claudio Prince Miccichè, Ale Lag, Tony Voice e Miky C e dal live percussion di Peppe Macheda. Planet Italy, con i DJ Set di Piros, Falcone e Simon Bat, con Dock Condello ed Enris Vocalist.

Carribean Express, con le scuole di ballo Deseo Caribe, Salsa Revolution e Passione Latina e il dj Set di Atty Campagna e Mister Cico Latino.

I numeri del palasport

Venticinque , il numero dei tornelli presenti al Palasport, per garantire un ingresso fluido e senza lunghe code.

Ottanta , i servizi igienici fruibili all’interno della struttura.

Ottocento , il numero di metri quadrati del parquet centrale: il Palazzetto è il più grande in Calabria ed il sesto in Italia.

Uno , il super privèe, adibito in una zona sopraelevata dal resto della sala: ingresso riservato, con parcheggio custodito sono solo alcune delle agevolazioni per chi sceglie il privèe.

Zero , i gradi previsti per la notte di Capodanno. Trenta , i gradi all’interno del Pala Sport climatizzato.