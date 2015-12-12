Pala Space: il veglione più grande di sempre al PalaPentimele
Il 31 dicembre il palazzetto più grande della Calabria ospita un veglione in stile festival con tre zone musicali, ospiti internazionali e sette organizzazioni
12 Dicembre 2015 - 14:18 | di Redazione
di Laura Maria Tavella – Il 31 Dicembre 2015 sarà un giorno speciale. Non solo perché la notte di San Silvestro, come ogni anno, accompagnerà tutti i nostri buoni propositi per l’anno nuovo, ma anche per l’evento che si preannuncia già un successo: il capodanno “Pala Space”, organizzato da Mood e ReggioCheBalla (Rcb) nell’ inedita location del PalaPentimele.
Come nelle migliori partite di poker che si rispettino, le due organizzazioni reggine azzardano e rilanciano, proponendo la location più grande, presente in città.
Il PalaCalafiore sarà, infatti, contemporaneamente scenario e contenuto di un veglione ‘spaziale’, che prende a modello lo schema di un Festival, fatto di grandi numeri.
Le organizzazioni e gli ospiti internazionali
Sette, le collaborazioni tra organizzazioni reggine, per garantire un’ alta eterogeneità di gusti e generi: Rcb Reggio che balla, Mood, Jdf, Made in Italy, Salsa Revolution, Passione latina e Deseo Caribe, con la collaborazione di dj provenienti dalla Sicilia.
Due, le special guests internazionali d’eccezione: Anfysa Letyago e Paul Richard.
Tre, il numero delle zone musicali differenti:
- Central Space, con le performance degli ospiti internazionali, i DJ Set di dj Enzo Romeo, Fabrizio Tripodi e Twobrains, accompagnati dai voice Claudio Prince Miccichè, Ale Lag, Tony Voice e Miky C e dal live percussion di Peppe Macheda.
- Planet Italy, con i DJ Set di Piros, Falcone e Simon Bat, con Dock Condello ed Enris Vocalist.
- Carribean Express, con le scuole di ballo Deseo Caribe, Salsa Revolution e Passione Latina e il dj Set di Atty Campagna e Mister Cico Latino.
I numeri del palasport
Venticinque, il numero dei tornelli presenti al Palasport, per garantire un ingresso fluido e senza lunghe code.
Ottanta, i servizi igienici fruibili all’interno della struttura.
Ottocento, il numero di metri quadrati del parquet centrale: il Palazzetto è il più grande in Calabria ed il sesto in Italia.
Uno, il super privèe, adibito in una zona sopraelevata dal resto della sala: ingresso riservato, con parcheggio custodito sono solo alcune delle agevolazioni per chi sceglie il privèe.
Zero, i gradi previsti per la notte di Capodanno. Trenta, i gradi all’interno del Pala Sport climatizzato.
Zero assoluto, il numero di motivi che abbiamo trovato per non scegliere il Capodanno PalaSpace!
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