Il PalaScatolone ‘Piero Viola’ riconsegnato alla città. Domani la cerimonia
Rifatti copertura, manto e spogliatoi: martedì 26 giugno alle 18 Reggio Calabria riapre il PalaScatolone 'Piero Viola' alla presenza del sindaco
25 Giugno 2018 - 11:15 | di Michele Favano
Tutto pronto per la riapertura del PalaScatolone “Piero Viola” a Reggio Calabria. Appuntamento domani pomeriggio, martedì 26 giugno alle ore 18.00, per la prima ufficiale della nuova struttura, recentemente interessata da un’opera di riqualificazione che ha previsto il rifacimento della copertura, del manto e degli attrezzi di gioco, degli spogliatoi e dei servizi igienici.
Alla cerimonia di apertura, insieme al sindaco della Città Giuseppe Falcomatà, agli assessori e ai consiglieri delegati interessati, saranno presenti le massime autorità del mondo sportivo cittadino e regionale. L’incontro sarà l’occasione per fare il punto sui diversi interventi che stanno interessando gli impianti e le strutture sportive presenti sul territorio comunale.
I cittadini, le associazioni, le società sportive e gli operatori della stampa sono invitati a partecipare.
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