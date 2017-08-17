L’Associazione culturale no profit CatArTica Care presenta ‘Pao Spiti (Go Home)’ Festival, venerdì 18 agosto 2017 alle ore 10.30 presso la Sala Conferenze di Palazzo San Giorgio (RC). Alla conferenza stampa saranno presenti i membri del direttivo dell’Associazione CatArTica Care e il Consigliere Comunale Delegato ai Grandi Eventi, Nicola Paris.

Il Festival ‘Pao Spiti (Go Home)’, a cura di CatArTica Care, si svolgerà dal 24 al 31 agosto 2017 a Cataforìo (RC) ed è dedicato alle tematiche dell’emigrazione e dell’immigrazione, a come questi fenomeni influiscano sul territorio contemporaneo e sul modo abitarlo. Talk, proiezioni, spettacoli teatrali, installazioni di arte pubblica e momenti di condivisione accompagneranno la mostra “Casa, Territorio, Spostamenti. Dov’è una casa? (Home, Territory, Moving. Where is a home?)” di sei giovani artisti italiani e stranieri, allestita in diverse case – alcune abbandonate ma concesse per l’occasione – in un percorso modulato all’interno del borgo grecanico di Cataforìo. Oltre la mostra dei sei artisti, il Festival presenterà la mostra “Identità Migranti” in collaborazione con la ONG Médecins du Monde, che comprende i disegni, realizzati su tematiche legate alla casa e allo spostarsi in luoghi diversi da quello d’origine, di ragazzi migranti che vivono nei centri di accoglienza di Reggio e provincia. L’evento è inserito nel calendario dell’Estate Reggina 2017.

*CatArTica Care è un progetto culturale nato nel 2013 a Cataforìo – piccolo borgo della Vallata del Sant’Agata in provincia di Reggio Calabria. Gli obiettivi, in quanto associazione culturale composta da musicisti, artisti, critici d’arte e curatori indipendenti, sono quelli di suggerire nuove riflessioni tramite linguaggi artistici contemporanei, per stimolare una conoscenza attiva su varie sfaccettature, culturali e sociali, del territorio. CatArTica Care è composta da: Roberto Giriolo, Elvira Lamanna, Martina Mauro, Luigi Scopelliti, Michele Tarzia e Valentina Tebala.