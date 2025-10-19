Redel Viola, Cadeo post Mola: ‘Prestazione convincente, testa a Castellaneta’

Coach Cadeo, si è presentato in conferenza stampa soddisfatto per la terza vittoria in campionato ottenuta al Palacalafiore contro il Mola, su quattro partite disputate. La sua consueta lucida analisi ha incluso i singoli atleti a sua disposizione.

L’andamento della partita contro il Mola

“Carlo Sordi (l’allenatore di Mola, ndr) sta facendo un ottimo inizio di stagione con un roster molto giovane, tanti ragazzi che non hanno mai giocato questo campionato, l’entusiasmo e le caratteristiche che hanno le mettono in campo. Ci aspettavamo questa partita, sono le caratteristiche chiare di questa squadra, fare tre cose in difesa e tre in attacco, senza inventare molto e andare nel gioco di Mola, nei loro ritmi“.

Uno zoom sui singoli giocatori

“Maresca siamo riusciti a metterlo in campo dopo una settimana con il gruppo 20 giorni fermo. Fa parte del gruppo. Vanni Laquintana voleva giocare, era disposto a entrare, ma prima della partita, nell’ultimo consulto con il dottore, ci siamo detti che fosse riuscito a riposare sarebbe stato meglio. Niente di grave, prossima settimana dovrebbe aggregarsi al gruppo”.

Ballottaggio Clark-Fernandez?

“Sono valutazioni che facciamo man mano che incontriamo le squadre. Giocano bene anche insieme“.

Qualche minuto per i giovani Ripepi e Mazza

“Sono stati importantissimi in questo periodo. Con tutti gli infortuni che abbiamo avuto, anche fortuiti, sono ragazzi che ci danno una mano durante la settimana. Ma non devono essere delle feste per chi entra un minuto, devono entrare per giocare e fare i giocatori, non fare i ragazzini. Se sono lì se lo devono meritare. E quando hanno uno spazio, in allenamento o in partita, non è un regalo, ma deve essere un momento decisivo per la loro crescita“.

La prossima settimana a Castellaneta: