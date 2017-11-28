Al Comune di Palmi attivo ogni giovedì il servizio gratuito di mediazione familiare e supporto alle vittime di violenza e stalking curato dall'associazione Filo Rosa

L ‘Assessore alle Politiche del Welfare dott.ssa Alessia Avventuroso, rende noto alla cittadinanza che, presso il Comune di Palmi, tutti i giovedì dalle ore 15:00 alle ore 18:30 è attivo il servizio di mediazione familiare e supporto alle vittime di violenza e stalking.

L’associazione “Filo Rosa“, che si occuperà del servizio, é stata nominata tra i cinque rappresentanti in seno all’Osservatorio Regionale sulla violenza di genere ( legge regionale 23 novembre 2017 n. 38 di cui alla deliberazione dell’ufficio di presidenza n.20 del 23 febbraio 2014) ed è attiva sul territorio dal dicembre 2012, offrendo sostegno legale e psicologico alle famiglie in difficoltà.

Il servizio, che si avvale della collaborazione della dott.ssa Alessia Tomaselli, è gratuito e indirizzato a donne, minori e soggetti svantaggiati, dichiara la presidente dell’Associazione, l’avv. Carmen Mazzullo.

Il Sindaco Avv. Giuseppe Ranuccio afferma: “è volontà di questa Amministrazione dare sostegno e supporto alle famiglie in difficoltà che quotidianamente affrontano problematiche complesse e che spesso non dispongono di risorse economiche tali da permetterne una risoluzione”