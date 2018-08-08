Il Tour più coinvolgente dell’estate approda a Palmi. Venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 agosto il Vertical Village, 500 mq di allestimento fronte mare ad ingresso completamente libero e gratuito, farà sosta a PALMI, al SUNSET BEACH CLUB di Lungomare Costa Viola per una tre giorni di energia pura. Da mattino a sera un palinsesto colmo di attività distribuite lungo l’arco della giornata.

Il format del Vertical Tour

Il format Vertical Summer Tour nasce nel 2011 sull’onda del successo del fratello maggiore, Vertical Winter Tour, già attivo dal 2008. L’uno è estivo, l’altro invernale ma il format è lo stesso: un grandioso Villaggio vacanze itinerante, capace di portare nelle migliori località giornate dense di animazione, musica, sport e divertimento. All’interno dell’area Village, ad ingresso totalmente libero e gratuito, un palinsesto colmo di attività distribuite lungo l’arco della giornata. Si comincia al mattino con le sessioni di aquagym e i balli di gruppo e si prosegue al pomeriggio con i tornei sportivi: beach – volley e sparring. Per i più temerari anche il surf meccanico e il nuovo percorso a ostacoli Urban Beach. Grazie alla partnership ormai consolidata con BIC Sport non mancheranno, anche quest’estate, lezioni e gare di SUP con attrezzatura tecnica e istruttori qualificati. E poi ancora, sotto gli stand, tantissimi giochi, degustazioni, omaggi, gadget, test drive e, a fine giornata, le premiazioni sul Palco. Durante tutte le tappe del tour gli interessati avranno occasione di scoprire e provare su strada le novità di nuova AYGO, ultima nata in casa Toyota, attraverso l’esclusivo test drive di 4 vetture.

Ad oggi si contano un totale di 17 edizioni di VERTICAL TOUR – tra Summer e Winter edition – e migliaia di amici sparsi sulla Penisola che fanno ormai parte di una grande community unita dalla voglia di divertirsi e di stare insieme.

I NUMERI DEL VERTICAL TOUR

10 edizioni di Vertical Winter Tour dal 2007

7 edizioni di Vertical Summer Tour dal 2011

Oltre 1.500.000 di persone che hanno partecipato alle precedenti edizioni

2.000.000 di persone raggiunte dalla comunicazione social

600.000 visualizzazioni dei contenuti video pubblicati

CALENDARIO TAPPE 2018

14 e 15 luglio LIGNANO SABBIADORO (UD)

21 e 22 luglio VIAREGGIO (LU)

28 e 29 luglio CATTOLICA (RN)

3, 4 e 5 agosto MACCARESE (RM)

7 e 8 agosto CASTELLANETA MARINA (TA)

10, 11 e 12 agosto PALMI (RC)

14, 15 e 16 agosto SAN VITO LO CAPO (TP)

18 e 19 agosto REALMONTE (AG)

PROGRAMMA della GIORNATA:

10:00 Apertura villaggio, inizio giochi e attività di animazione

10:30 Lezioni di SUP con istruttori qualificati

11:15 Inizio training RICOLA Surfing Challenge

11:30 Aquagym NOSTROMO

12:15 Balli di gruppo

12:45 Gioco aperitivo e sigla del Vertical Village

15:00 Inizio Tornei sportivi: RICOLA Volley Cup e NOSTROMO Sparring Cup

16:15 Toyota Aygo Urban Beach

16:45 Toyota Aygo Sup Race

17:15 RICOLA Surfing Challenge

17:30 Animazione palco e Quiz musicale RADIO DEEJAY

17:45 Dj set e animazione by RADIO DEEJAY

18:30 Premiazioni finali

19:00 Sigla Vertical Village