Palmi ospita Brescia per riagganciare i Play Off

Dopo una settimana di riposo, la Golem Palmi si rituffa nel campionato, pronta ad affrontare tra le mura amiche la Millenium Brescia. La formazione allenata dai coach Pasqualino Giangrossi e Patrizio Okechukwu deve rimontare alcune posizioni per poter approdare nella tanto desiderata zona Play Off a fine stagione, per farlo sarà necessario ricominciare subito a vincere.

Nel girone di andata, lo scontro tra le due formazioni si era concluso con la vittoria di Palmi, ottenuto grazie alla bella prestazione di Monica Lestini ed Elisa Zanette. Quest’ultima sarà assente domani poiché reduce da intervento chirurgico alla mano a seguito della frattura rimediata nella gara contro Delta Informatica. Palmi dovrà dunque fare a meno di una delle sue atlete più importante. In dubbio anche la talentuosa palleggiatrice Erica Vietti, colpita da attacco influenzale nel corso della settimana e non certa di recuperare in vista del match di domenica.

La formazione sarà dunque pressoché obbligata per coach Giangrossi, che, fatto salvo il ballottaggio in cabina di regia tra Vietti ed Angelelli, schiererà in campo De Abreu come opposta, Lestini ed il capitano Francesca Moretti come schiacciatrici, e le centrali Guidi e Veglia, oltre al libero Alice Barbagallo.

Per Millenium Brescia a scenderè in campo sarà probabilmente il classico sestetto formato da Prandi, Baldi, Saccomanni, Vigano, Lapi, Martinelli ed il libero Portalupi.

L’incontro sarà arbitrato dal duo Enrico Autuori – Roberto Pozzi.

Il match sarà visibile in live streaming HD al link: http://www.

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