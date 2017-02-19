Si terrà martedì 21 febbraio alle ore 10:00 presso la sala delle conferenze di Palazzo Alvaro il convegno “Pame Ambro’ – Parlare greco calabro per riscoprire chi siamo” organizzato dall’Amministrazione comunale di Reggio Calabria, Assessorato alle Minoranze Linguistiche, in occasione della giornata internazionale della lingua madre istituita dall’Unesco e riconosciuta dell’Onu.

L’incontro sarà aperto da un’introduzione musicale a cura del maestro Attilio Nucera con la partecipazione del coro dell’Istituto Comprensivo Telesio – Montalbetti di Reggio Calabria. Dopo i saluti delle autorità interverranno l’Assessore alle Minoranze Linguistiche del Comune di Reggio Calabria Lucia Anita Nucera, Dottor Filippo Condemi, conoscitore e studioso della lingua greco calabra, il Dirigente Scolastico della Nosside Pythagoras Filippo Condemi, gli studenti del Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci per la presentazione del progetto “Sguardi nuovi per vecchi sentieri”, il sindaco di Bagaladi e rappresentante dell’Associazione dei sindaci dell’Area greco calabra Santo Monorchio, l’editore di ReggioTV Eduardo Lamberti Castronuovo, il Direttore della sede Rai Calabria Demetio Crucitti. Le conclusioni saranno affidate al Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà.