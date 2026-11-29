Conquista il primo posto, alla Se4South Challenge di Milano, il team di studenti dell’Istituto Tecnico Tecnologico Panella-Vallauri con VisionGUARD, un sistema di visione artificiale basato su reti neurali artificiali implementate su microcontrollore. Il progetto, ideato e realizzato dagli allievi dell’indirizzo Elettronica sotto la guida del prof. Salvatore Marra, è stato premiato dalla Fondazione Politecnico di Milano in collaborazione con Aramco.

VisionGUARD riconosce, tramite telecamera e rete neurale, la presenza di una mano che entra in un’area potenzialmente pericolosa, ad esempio durante una lavorazione industriale. L’idea nasce da un’esigenza concreta: migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro. I dati INAIL evidenziano infatti che una quota rilevante degli infortuni riguarda gli arti superiori, in particolare mani e dita, esposti a rischi di schiacciamento, taglio e amputazione. Il sistema non sostituisce i dispositivi di protezione tradizionali, ma li affianca offrendo un livello aggiuntivo di protezione attiva capace di intervenire anche in presenza di distrazioni o errori umani.

Hanno realizzato il sistema gli studenti Amaddeo, Barresi, Campo, Lo Re, Taglieri e Zema della classe 4AT, insieme a Fortugno della 5AT, accompagnati dal prof. Gianfranco Labate.

L’Istituto, diretto dalla prof.ssa Teresa Marino, ha così ottenuto un riconoscimento nazionale che premia la qualità della formazione tecnica e laboratoriale offerta dal Panella-Vallauri.

La giuria ha motivato il riconoscimento con queste parole:

«La Commissione premia il team per aver sviluppato un percorso progettuale completo e rigoroso. Gli studenti sono partiti dall’analisi di un’esigenza reale di rilevanza globale e sono arrivati, con metodo e coerenza, all’individuazione di una soluzione concreta. Il progetto mostra una chiara comprensione del problema, delle sue cause e dei possibili interventi, e restituisce un approccio da veri progettisti. Il team si è distinto anche per l’efficacia della comunicazione: chiara, ben strutturata e convincente, sia nel video sia nella presentazione dal vivo».