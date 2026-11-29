Reggio, gli studenti del Panella-Vallauri conquistano il primo premio alla ‘Se4South Challenge’
Con VisionGUARD, sistema di visione artificiale basato su reti neurali, gli studenti vincono la competizione nazionale promossa dalla Fondazione Politecnico di Milano
29 Novembre 2026 - 16:19 | Comunicato Stampa
Conquista il primo posto, alla Se4South Challenge di Milano, il team di studenti dell’Istituto Tecnico Tecnologico Panella-Vallauri con VisionGUARD, un sistema di visione artificiale basato su reti neurali artificiali implementate su microcontrollore. Il progetto, ideato e realizzato dagli allievi dell’indirizzo Elettronica sotto la guida del prof. Salvatore Marra, è stato premiato dalla Fondazione Politecnico di Milano in collaborazione con Aramco.
Come funziona VisionGUARD
VisionGUARD riconosce, tramite telecamera e rete neurale, la presenza di una mano che entra in un’area potenzialmente pericolosa, ad esempio durante una lavorazione industriale. L’idea nasce da un’esigenza concreta: migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro. I dati INAIL evidenziano infatti che una quota rilevante degli infortuni riguarda gli arti superiori, in particolare mani e dita, esposti a rischi di schiacciamento, taglio e amputazione. Il sistema non sostituisce i dispositivi di protezione tradizionali, ma li affianca offrendo un livello aggiuntivo di protezione attiva capace di intervenire anche in presenza di distrazioni o errori umani.
Il team e le parole della giuria
Hanno realizzato il sistema gli studenti Amaddeo, Barresi, Campo, Lo Re, Taglieri e Zema della classe 4AT, insieme a Fortugno della 5AT, accompagnati dal prof. Gianfranco Labate.
L’Istituto, diretto dalla prof.ssa Teresa Marino, ha così ottenuto un riconoscimento nazionale che premia la qualità della formazione tecnica e laboratoriale offerta dal Panella-Vallauri.
La giuria ha motivato il riconoscimento con queste parole:
«La Commissione premia il team per aver sviluppato un percorso progettuale completo e rigoroso. Gli studenti sono partiti dall’analisi di un’esigenza reale di rilevanza globale e sono arrivati, con metodo e coerenza, all’individuazione di una soluzione concreta. Il progetto mostra una chiara comprensione del problema, delle sue cause e dei possibili interventi, e restituisce un approccio da veri progettisti. Il team si è distinto anche per l’efficacia della comunicazione: chiara, ben strutturata e convincente, sia nel video sia nella presentazione dal vivo».
VisionGUARD rappresenta non solo un progetto tecnologico premiato a livello nazionale, ma anche un esempio concreto di come la scuola possa formare giovani capaci di affrontare problemi reali con competenze tecniche, metodo e senso di responsabilità sociale.
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