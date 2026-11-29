Un’altra prestazione incolore che altro non poteva fruttare che un inutile pareggio, ed è andata anche bene. Inguardabili nel primo tempo e con tante occasioni da gol per il Siracusa, più volenterosi nel secondo ma mai produttivi se non con una sola girata di testa di Magrassi. Altro che riscatto immediato rispetto a quanto accaduto la settimana precedente a Palermo, la Reggina oggi è una squadra totalmemnte involuta, svogliata, lenta, impacciata. Non è più rimandabile un intervento serio della società perchè così non si va da nessuna parte. Questa volta si è spazientito anche il sempre generoso pubblico e i fischi a fine gara non sono mancati.

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Primo tempo

Nessuna sorpresa nell’undici iniziale schierato da mister Marchionni che riporta Rotulo tra i titolari. Tra i pali c’è Lagonigro, linea difensiva composta da Fazio, Baldan e Girasole, sulla mediana Baggi a destra e Toscano a sinistra, in mezzo Abonckelet, Acquadro e Rotulo, in attacco Guida con Magrassi.

Subito Siracusa pericoloso con una azione sviluppatasi sulla destra e il colpo di testa di Giacomarro parato da Lagonigro. Al quinto minuto conclusione dalla distanza di Dalloro, palla che lambisce il palo. Occasionissima per il Siracusa al decimo minuto con il colpo di testa ravvicinato di Costanzo e la gran risposta di Lagonigro. Dominio iniziale degli aretusei. Clamoroso errore di Toscano al sedicesimo che manda solo in porta Zakaria. Si presenta davanti al portiere amaranto ma viene anticipato da Baggi, provvidenziale, prima della conclusione. Sulla battiuta d’angolo colpo di testa che sfiora la traversa.

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La Reggina fino al momento inesistente. Vicini al ventesimo gli amaranto si affacciano dalle parti di Creuso, tiro fiacco e impreciso di Rotulo, fuori. Al trentottesimo altra dormita in difesa con il solito Lagonigro costretto ad uscire sui piedi di un avvesario per evitare il peggio. In chiusura di tempo ammonito Girasole per fallo di mano. La prima frazione finisce 0-0.

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Secondo tempo

Subito un cambio con l’ingresso di Bruno per Girasole. Al terzo ci prova Acquadro direttamente su calcio di punizione, palla a lato. Al diciottesimo esce Guida dentro Alma. Sfiora il gol Magrassi. Su angolo battuto da Acquadro, gira di testa l’attaccante e sfiora il palo. Altro cambio, esce Rotulo, al suo posto Porcino. Incredibile Magrassi. Al limite dell’area piccolo, solo, colpisce di testa in maniera debole e consegna la palla al portiere. Dopo una discreta partenza nella seconda parte di gara, non ci sono sussulti. Si prova con Rossetti al posto di Baggi.