La pazienza dei tifosi della Reggina è ormai al limite. Al termine dell’ennesima prestazione incolore, culminata con il pareggio interno contro il Siracusa, i calciatori amaranto si sono recati sotto la Curva Sud, dove ad attenderli c’erano fischi e cori di contestazione.

«Fuori i c…» e «Noi vogliamo gente che lotta», il messaggio inequivocabile lanciato dalla tifoseria alla squadra.

Il minimo, dopo una partita così brutta. Un’altra. Perché a preoccupare, al di là del risultato, è soprattutto la qualità delle prestazioni di una squadra costruita per vincere il campionato e che continua a deludere le aspettative.

Una tifoseria che non ha mai fatto mancare il proprio sostegno e che oggi chiede qualcosa che dovrebbe prescindere dal risultato: carattere, determinazione e voglia di lottare. Il credito nei confronti di questa squadra si sta esaurendo. È tempo di risposte concrete, sul campo.