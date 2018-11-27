Dopo lo straordinario successo de “I Suoceri Albanesi” con una tournée di 200 repliche in tutta Italia, gli straordinari attori Francesco Pannofino ed Emanuela Rossi, tornano a raccontarsi in “Bukurosh, mio nipote” di Gianni Clementi in scena il 4 Dicembre al teatro “Francesco Cilea”, terzo appuntamento targato Officina dell’Arte.

La storia e i personaggi

Una storia divertente che parla di integrazione, rapporti umani, famiglia e tanto altro e che vede protagonista Lucio, interpretato dall’istrionico Pannofino, consigliere comunale progressista; Ginevra, la bellissima Emanuela Rossi, chef in carriera di cucina molecolare e la loro figlia 17enne Camilla (Elisabetta Clementi); Corrado (Andrea Lolli) Colonnello gay in pensione; Benedetta (Silvia Brogi), titolare dell’erboristeria sotto casa; Igli (Maurizio Pepe), albanese, titolare di una piccola Ditta edile e Lushan (Filippo Laganà), il suo giovane fratello.

Il pubblico per quasi due ore, vedrà scorrere il cambiamento dei tempi, le mode, le tendenze e i protagonisti della storia, leggera e divertente, dimostreranno alla fine, di saper vivere il cambiamento con semplicità e spontaneità.

“Siamo un cast molto affiatato e gli spettatori si affezioneranno ai personaggi – afferma l’attore Pannofino entusiasta di venire a Reggio Calabria con una commedia che sta riscuotendo da Nord a Sud sold-out e buone critiche – Tratteremo con leggerezza situazioni quotidiane che faranno riflettere ma anche, strapperanno tante risate. Lo spessore narrativo è fluido e innesta delle domande in chi lo vede. Tipo: “e se capitasse a me come reagirei? ” Ma Lucio e Ginevra ritroveranno la loro unione e il bambino che ha il nome imposto per linea paterna, Bukurosh, arriverà a riunire tutta la famiglia, amici compresi, sotto nuove e più serene relazioni”.

Regia, autore e ringraziamenti all’Officina dell’Arte

La commedia porta la firma del regista Claudio Boccaccini e con l’autore Gianni Clementi, apprezzato fra i cultori del genere, svilupperà con sensibilità il tema dell’integrazione, evidenziando il contributo positivo che le nuove culture possono apportare alla nostra società.