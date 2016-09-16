Paralimpiadi: Giusy Versace arriva ottava alla finale dei 200
Nella finale T43 e T44 allo stadio olimpico di Rio tempo di 28.90 per l'atleta reggina, soddisfatta nonostante il dolore al dorsale
16 Settembre 2016 - 11:36 | di Redazione
Un ottavo posto, per l’atleta paralimpica Giusy Versace, allo stadio olimpico di Rio per la finale dei 200 a categorie accorpate T43 e T44.
A vincere è stata,infatti, l’olandese Marlou Van Rhijn,stabilendo il nuovo record paralimpico di 26.16 davanti alla tedesca Irmgard Bensusan (26.90) e alla francese Marie-Amelie Le Fur (27.11).
28.90 è il tempo di Giusy Versace, che si dice comunque soddisfatta del risultato, visto il dolore al dorsale che l’ha colpita appena prima dell’inizio della gara: a 39 anni l’atleta reggina dimostra grande forza d’animo e spirito combattivo, anche sotto pressione.
Adesso non resta che attendere la prossima gara, prevista per domani 17 settembre per il primo turno dei 100 T43/44: un’altra grande sfida per l’atleta che, su questa distanza,detiene il record personale e record italiano.
In bocca al lupo,Giusy!
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie