A Parigi sfila la collezione Chanel Haute Couture 2017

Rosa e argento, makeup nude e wet style: i dettagli della collezione Chanel Haute Couture Primavera-Estate 2017 firmata Karl Lagerfeld

A Parigi ha sfilato la collezione Chanel Haute Couture 2017, una collezione da non perdere per lasciarsi incantare e ispirare dalle proposte realizzate da Karl Lagerfeld.

Sono i dettagli a richiamare sempre più l’attenzione e a permettere a tutte noi di ispirarci per l’anno che è appena iniziato. Le scelte beauty, i colori protagonisti degli outfit, le forme, l’hairstyle scelto; ecco tutti i dettagli a cui prestare attenzione.

Colori e outfit: il rosa e l’argento

Sono il rosa e l’argento i colori predominanti nella collezione Haute Couture Primavera-Estate 2017. Scintillanti e sofisticati gli outfit, tra cui non mancano mai nuove rivisitazioni del tailleur che forse più di ogni proposta ha fatto la storia del marchio.

Riguardo al makeup “nude” è la parola d’ordine, gli unici dettagli che si notano sono le sopracciglia che seguendo la tendenza degli ultimi anni vengono rese più folte e delineate così da dare più carattere allo sguardo. Altro dettaglio essenziale è la luminosità del viso, un makeup di tendenza e protagonista anche sulle passerelle Chanel che si può realizzare con la tecnica dello strobing, una nuova tendenza sviluppatasi nel makeup, arriva dalla Francia e ha sostiutuito l’ormai classico contouring.

Cliccando qui ( http://muainthecity.blogspot.it/2015/06/beauty-trend-strobing-il-makeup.html ) troverete tutte le dritte di una professionista del makeup per utilizzare questa tecnica durante il vostro makeup quotidiano e i prodotti da scegliere per realizzarla.

L’hairstyle: protagonista il wet style

Riguardo agli hairstyles il “wet style” è l’assoluto protagonista sulle passerelle, in cui righe laterali, capelli lucidi, molto tirati e appuntati dietro la nuca sono le proposte da cui lasciarsi ispirare. Non poteva mancare sulle chiome un tocco pink, hair color must have del 2017.

Di Manuela Di Vietri

Dal blog www.paroledimoda.blogspot.it