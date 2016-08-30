Parrocchia del Soccorso di Reggio Calabria devastata dai vandali

Ignoti hanno rubato beni e danneggiato l'interno delle strutture: il parroco sospende le Feste Mariane e la comunità si stringe attorno a lui

Il presidente prof. Giuseppe Livoti a nome del Consiglio Direttivo e di tutta il gruppo dell’associazione culturale “Le Muse – Laboratorio delle Arti e delle Lettere” di Reggio Calabria sono vicine al parroco di Santa Maria del Divin Soccorso di Reggio Calabria Mons. Giorgio Costantino ed alla comunità parrocchiale per la scelta di sospendere le Feste Mariane per gli accadimenti di stanotte.

Gli atti vandalici contro le strutture parrocchiali

Ignoti hanno compiuto atti vandalici contro le strutture parrocchiali, rubando beni e danneggiando l’interno delle strutture stesse. Monsignor Costantino dovrebbe effettuare in queste ore la denuncia presso le Autorità competenti. Secondo quanto si apprende, già in passato la Parrocchia era stata oggetto di “attenzioni” da parte di ignoti.

“La scelta di mons. Costantino vuole essere un monito e un momento di riflessione per l’intera città, Reggio non può continuare a produrre uomini che vanno contro la comunità intera attraverso un imbruttimento di ciò che di sano e giusto vi è nella società”. Ai microfoni di City Now, Livoti esprime tutta l’amarezza per una serie di episodi che si prolungano da troppo tempo, segno di un’imbarazzante inciviltà che sembra aver preso di mira la Parrocchia del Divin Soccorso.

La messa al posto delle processioni

Proprio in questi minuti, presso la Piazza del Soccorso, si sta tenendo la messa che sostituisce le processioni in giro per il quartiere di questa settimana ed anche la visita solenne al Cortile delle Muse. “Noi operatori culturali – continua Livoti – facciamo tanto per la città e per animare le nostre zone. Essere presenti è un segnale preciso, significa voler sostenere il nostro parroco, le sue scelte e la sua operosità che da sempre è volto per il bene comune, per gli ultimi, la parte sana di una Reggio che volge sempre di più verso un declino morale anche in un momento importante sacro come questo”.