Parte la II edizione della “Festa dei bambini: primavera della vita”

Pronti per la II edizione della “Festa dei bambini: primavera della vita”, in programma per venerdì 29 maggio, dalle ore 11:00. Anche quest’anno verranno messi in mostra i lavori realizzati dai piccoli degenti, in una esposizione dal titolo “Pediatria in allegria”, che sarà allestita nell’androne del reparto (VI piano) dalle ore 11.00 alle 18.00. All’evento saranno presenti il primario di pediatria il Dott. Costantino, la Dott.ssa Daniela De Blasio Presidente del Conservatorio Musicale F. Cilea. Un altro momento importante per i più piccoli realizzato in collaborazione dalle realtà associative che operano all’interno del reparto di pediatria degli OO.RR. di Reggio, ABIO RC, AVO RC, Croce Rossa Italiana, Insegnanti Scuola in Ospedale e Pagliacci Clandestini. Quest’anno sarà presente l’Associazione “Incontriamoci sempre” con i musicisti Paola Sofia dei “Quarta aumentata”, Gabriele Albanese dei “Tarantproject”, i “Tamburi del sud” di Luca Scorziello. Si invitano i giornalisti e la cittadinanza tutta.