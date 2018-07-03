Domani, mercoledì 4 luglio, dalle 11 alle 17, presso i locali della “Fondazione Antonino Scopelliti“, in via Capobianco 4 a Reggio Calabria, ci sarà il primo appuntamento dello sportello di assistenza legale alle vittime di mafia e ai loro familiari.

Il servizio nasce a conclusione di uno specifico corso di formazione che la Fondazione ha organizzato e promosso negli scorsi mesi e rivolto a magistrati, avvocati e dipendenti della pubblica amministrazione.

Nel corso della giornata saranno presenti due legali che incontreranno alcune vittime di mafia, offrendo loro una prima assistenza giuridica sulle normative vigenti in materia. Parteciperanno anche rappresentanti dell’associazione Libera.

Lo sportello è aperto a tutti coloro che vorranno usufruire del servizio, anche previo appuntamento, ai seguenti contatti: segreteria@fondazioneantoninoscopelliti.it tel 3450535330