Partirà dalla ‘sua’ Calabria il nuovo tour estivo di Fabrizio Moro

Partirà il prossimo 11 giugno dall’Area Concerti del Centro Due Mari di Maida, l’imponente struttura situata tra Lamezia Terme e Catanzaro che festeggia il suo tredicesimo anniversario, il tour 2016 di Fabrizio Moro, prodotto da iCompany. Per volontà della Direzione della struttura commerciale, la più grande della Calabria e tra le più attrezzate del Sud, il concerto sarà ad ingresso libero. L’atteso concerto inizierà alle 21.30 e farà anche parte degli appuntamenti di “Fatti di Musica 2016”, la rassegna del Miglior Live d’Autore diretta da Ruggero Pegna, giunta quest’anno al traguardo della trentesima edizione.

Le origini calabresi di Fabrizio Moro

Fabrizio Moro, vero nome Fabrizio Mobrici, è di origini calabresi, avendo entrambi i genitori di Vibo Valentia e in Calabria ha numerosi fan club.

Vincitore nel 2007 della categoria giovani del Festival di Sanremo, del Premio Mia Martini e del Premio Lunezia con “Pensa”, brano che ha subito evidenziato tutte le sue qualità artistiche e il suo forte impegno sociale, è oggi uno dei maggiori protagonisti della musica d’autore italiana con ben nove album pubblicati, tra cui uno dal vivo.

Il nuovo singolo e il successo dal vivo

Da un mese in radiodiffusione, s’intitola “Sono anni che ti aspetto” il nuovo singolo del cantautore e chitarrista romano, tra i più apprezzati e richiesti anche come autore per altri artisti e nelle sue spettacolari esibizioni dal vivo. Lo scorso anno, infatti, è stato premiato con il “Riccio d’Argento”, riconoscimento assegnato ad alcuni dei migliori live di ogni stagione. Il tour in partenza si preannuncia come uno dei più travolgenti e attesi dell’estate, preceduto lo scorso aprile dalla straordinaria anteprima al Palalottomatica di Roma con ben seimila spettatori e l’applaudita esibizione al Concertone del Primo Maggio in Piazza San Giovanni.

In occasione del concerto del prossimo 11 giugno al Due Mari di Maida, sono numerose le iniziative previste nell’adiacente Centro Commerciale che resterà aperto fino all’1 di notte. Il grande palcoscenico coperto che ospiterà il concerto di Fabrizio Moro con la sua band sarà allestito, come ogni anno, nella vasta area antistante dotata di ampi parcheggi e di ogni servizio agli spettatori.