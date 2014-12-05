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Party Planner

Una giovane reggina ha trasformato la passione per le feste in un lavoro: temi, buffet, allestimenti e intrattenimento su misura

05 Dicembre 2014 - 21:27 | di Redazione

Party planner a Reggio Calabria: l'attività di organizzazione feste di Jessica Logoteta

di Fabiana Tripodi Avete presente il programma di Real Time, PartyPlanners?

Ecco, anche a Reggio Calabria, Jessica Logoteta , una giovane ragazza con ottime capacità organizzative e tanta voglia di fare,  si è inventata un lavoro (come tocca fare a molti a causa della crisi).Ha trasformato la sua passione ,organizzare eventi, curati fino al minimo dettaglio, in una vera e propria attività che le sta dando tantissima soddisfazione!

Circondata da animatori,camerieri, selezionati da lei personalmente, non si ripete mai e cerca di stupire ogni volta proponendo anche eventi inusuali ma sempre adatti al cliente e al tipo di festa da realizzare.

Questo lavoro,già molto diffuso in America, meno in Italia, sopratutto al Sud, la tiene impegnata a 360 gradi in quanto è Jessica che si occupa del tema,del buffet,dell’allestimento,della location,dell’intrattenimento, accontentando tutte le richieste del cliente e ideando ciò che non si aspetta!

“La gente nonostante il periodo di crisi conserva la voglia di festeggiare e di farlo in modo indimenticabile.. E io amo vedere negli occhi dei genitori e del festeggiato quello stupore ,quando arrivano alla festa ..”Queste le sue parole che rendono palese l’amore che ha per quello che fa. Per qualsiasi informazione puoi contattarla al suo indirizzo e-mail jessicalogoteta@hotmail.it o al numero 3400897548  o visita la pagina Facebook  Party Planner..Organizziamo i tuoi Party.

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