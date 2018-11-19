Anche la Calabria presente all’assemblea annuale di PA Social, l’associazione nazionale per la nuova comunicazione fondata da Francesco di Costanzo.

I rappresentanti del coordinamento Calabria costituitosi a Reggio Calabria lo scorso 16 luglio hanno preso parte all’evento dedicato al Web, social, chat, intelligenza artificiale: dalla quantità alla qualità, tenutosi al museo MAXXI e all’Auditorium Parco della Musica di Roma lo scorso 15 novembre.

“E’ stata un’importante occasione di confronto per conoscere le nuove frontiere della comunicazione pubblica e dei servizi al cittadino – dichiarano i soci calabresi- attraverso i forum tematici animati da giornalisti, esperti di settore, associazioni, enti e aziende pubbliche, che si sono associati per capire come la tecnologia e il web, anche attraverso i social, possano supportare un costante miglioramento dell’interazione fra le PA e i cittadini”.

Le occasioni di formazione per il 2019

Tantissime le occasioni di formazione proposte da PA Social per il 2019, in collaborazione con le piattaforme di LinkedIn, Facebook, Formez .

Pa Social si muove anche nella direzione della proposta “della comunicazione che verrà” attraverso l’animazione di tavoli tematici nazionali che accolgono la partecipazione di ciascuno nei più svariati campi: cultura, turismo, comunicazione dell’emergenza, la definizione di un nuovo assetto normativo che definisca il ruolo dei comunicatori e dei giornalisti pubblici.

Il coordinamento in Calabria

Come si sta muovendo il Coordinamento in Calabria?

Risponde il coordinamento calabrese che attualmente accoglie una trentina di soci: comunicatori, social media manager, sviluppatori del digitale e giornalisti in tutta la Calabria.

“L’obiettivo – dichiarano i soci calabresi – è quello di condividere in chiave associativa e territoriale il nostro percorso di comunicatori offrendo una chiave di lettura o un vademecum che aiuti a leggere e comprendere i messaggi social della PA, ma nello stesso tempo garantisca uno spazio per partecipare le proprie esigenze, i bisogni di informazione e formazione, discutere e superare insieme le principali inefficienze del sistema o le cose che non si comprendono del modo di fare comunicazione anche in Calabria”.

Il linguaggio dei social e il dialogo con la PA

Il linguaggio della giungla a cui si assiste nei social ci induce a “intervenire” sulle modalità di raffronto con la PA, ma anche in generale tra chi è portatore di idee diverse.

Per questo stiamo ideando un percorso che a partire dai giovani possa coinvolgere tutti coloro che sono interessati a intraprendere la strada che porta al dovere di informare in maniera tempestiva e trasparente, a chi vuole condividere spazi e tempi nuovi e occasioni di formazione e a chi vuole fare tutto questo in una dimensione associativa.

Gli strumenti saranno i forum, incontri di partecipazione pubblica e la sperimentazione di nuovi linguaggi insieme ai cittadini .

I volti e i contatti di PA Social sono all’interno della piattaforma www.pasocial.it , il coordinamento Calabria risponde alla mail: calabria@pasocial.info

Il Coordinamento PA Social in Calabria

Simona Argento

Francesco Malara

Alessandra Sposato