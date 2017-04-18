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Pasquetta di fraternità per Nuova Solidarietà

Oltre duecento persone al pranzo della fraternità di Nuova Solidarietà: a Pasquetta soci e volontari hanno cucinato e servito a chi vive ai margini

18 Aprile 2017 - 10:09 | di Vincenzo Comi

Pasquetta di fraternità: la giornata di Nuova Solidarietà al parco verde di Salice

Nuova Solidarietà ha organizzato per Pasquetta un pranzo della fraternità, per trascorrere in condivisione e nella gioia della stare insieme una giornata con i poveri del territorio. Al parco verde di Salice oltre duecento ‘invitati’ hanno passato momenti di spensieratezza e allegria. Dirigenti, soci e volontari dell’associazione hanno deciso cucinare, servire e mettersi a disposizione di chi è costretto ogni giorno a vivere ai margini di una società sempre più sorda, sempre più ceca.

Pranzo della fraternità di Nuova Solidarietà a Pasquetta, al parco verde di Salice

Nuova Solidarietà per questo giorno di festa ha voluto rompere la barriera della solitudine e della discriminazione che vive una parte silenziosa di comunità. Un momento dall’alto valore significativo dal punto di vista dell’interiorità. Un messaggio rivolto a tutti ad abbassare le difese nei confronti dell’ ‘altro’.

Volontari di Nuova Solidarietà al pranzo di Pasquetta al parco verde di Salice

L’invito ad abbandonare l’infecondo isolamento, per aprirsi alla diversità come vita, energia e dono. Un invito a combattere le istintive paure generate da un fantomatico presagio del ‘rischio’, perché “più forte del disprezzo è l’amore”. Perché la disponibilità, le cure, l’affetto, la condivisione vincono, anche quando non c’è ritorno e sembra che non ce ne sia.

Invitati al pranzo della fraternità di Nuova Solidarietà a Pasquetta

Simbolo della fraternità è la prossimità. Per questa serie di motivi Nuova Solidarietà, in nome di un amore cristiano, ha voluto donare il proprio tempo e il proprio spazio agli ultimi degli ultimi.

Momenti del pranzo della fraternità organizzato da Nuova Solidarietà

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