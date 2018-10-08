Andrea Casile è il nuovo Luogotenente Governatore del Kiwanis Divisione 13 “Calabria Mediterranea” per l’anno sociale 2018-19. La settimana scorsa, il rituale Passaggio delle Insegne col Luogotenente uscente, Francesco Garaffa, presso Le Terrazze Le Rose di Bocale a Reggio Calabria.

Contestualmente, durante il Passaggio di Campana del Kiwanis Club Reghion 2007, Cristina Palazzolo subentra a Rosa Maria Gallelli alla guida del Club service reggino.

Tale momento solenne è il più prestigioso, in quanto apre ufficialmente l’anno kiwaniano per gli undici club della Divisione che svolgeranno i vari passaggi di campana nei giorni a seguire. Presenze di rilievo fra le massime autorità kiwaniane del Distretto Italia-San Marino, quali il Governatore Eletto Maura Magni ed il Segretario distrettuale Domenico Castagnella, il Luogotenente Divisione 12 Calabria, Natale Cutrupi, oltre al Chair distrettuale “Youth Protection”, Natale Praticò, ai diversi Past Luogotenenti Governatori e rappresentanti di tutti i Club della Divisione. L’intervento del Presidente del Corecom Calabria, Giuseppe Rotta, socio onorario del Club Reghion 2007, testimonia l’impegno comune a tutela dei minori.

Gli obiettivi del nuovo anno sociale

Il nuovo LGT, Andrea Casile, ricorda gli obiettivi del nuovo anno sociale e la continuità nei service di successo, esortando i Club alla condivisione, trasparenza, chiarezza, lealtà, amicizia, umiltà nel servizio, non competizione, le parole-chiave cui ispirare la propria azione secondo le indicazioni del Governatore distrettuale, Franco Gagliardini, assente per precedenti impegni istituzionali.

Il Luogotenente uscente, Francesco Garaffa, riconosciuto dai club come guida esemplare, illustra le attività svolte e ringrazia tutti i soci per l’impegno profuso nel raggiungimento degli ambiziosi traguardi nel campo della crescita e del fundraising a sostegno del service distrettuale “Happy Child” e del Kiwanis Children’s Fund, che gli consentiranno di ambire al riconoscimento di LGT Distinto 2017-18.

La Cerimoniera, Rosy de Fazio, incede elegantemente nello scandire i tempi di entrambe le cerimonie, in cui dà lettura del messaggio di saluto del Governatore uscente, Giuseppe Fabio Cristaldi. Al giovanissimo Marco Chirico, il compito di leggere la preghiera del kiwaniano, dopo il solenne tocco di campana ed ascolto degli inni europeo ed italiano.

Il passaggio di campana del Club Reghion 2007

A precedere il Passaggio dei Luogotenenti, il Passaggio di Campana del Club Reghion 2007, che regala belle ed intense emozioni, tra la presidente uscente, Rosa Maria Gallelli e la nuova Presidente, Cristina Palazzolo.

Quest’ultima, nell’affermare le finalità Kiwaniane e ribadendo il motto del Governatore Gagliardini, “semina Amore diffondi il

“semina Amore, diffondi il Bene”, ispirandosi ad un principio di “responsabilità” con cui intende perseguire gli scopi kiwaniani durante l’anno sociale, illustra alcuni progetti concreti di service a favore dei bambini meno fortunati.

I service a favore dei bambini

Il sostegno alla Federazione Gene per la Neurochirurgia Infantile del Policlinico Gemelli, cui è destinata la raccolta fondi della serata e devoluta la somma prevista per i rituali omaggi alle signore, mira a contribuire all’acquisto di uno strumento operatorio che, con tecniche mini invasive, consente di asportare i tumori cerebrali nei più piccolini.

La presidente Palazzolo, nel dare il benvenuto nel club all’ ing. Massimo Lupoi, presenta col nuovo socio un progetto a sostegno dei bambini affetti da cecità e finalizzato al superamento delle barriere percettive legate al mondo delle opere d’arte e alla creazione di un codice tattile, che costituirà per il Reghion il service annuale. In tale occasione, il Club Reghion conferisce lo status di socio onorario a Francesco Cardile, kiwaniano sin dai Kiwa-Junior, Past Presidente del Club Juppiter ed autorevole esponente della stessa Divisione, suggellandone i legami di amicizia.

I riconoscimenti ai soci

La Presidente uscente, Rosa Maria Gallelli, molto apprezzata dai soci per il senso di responsabilità e l’efficace programmazione delle attività, ripropone i service realizzati ed accomuna tutti i soci in un corale ed affettuoso grazie per l’impegno proficuo nel centrare tutti gli obiettivi prefissati, attestati dai riconoscimenti distrettuali per il service Happy Child ed il Focus sul Cyberbullismo.

Alla stessa è conferita la medaglia Walter Zeller Fellowship per i fondi raccolti a sostegno dei service del Kiwanis International. In tale occasione, per lo stesso impegno del Club nel fundraising, è consegnata al socio Valeriano Zenone la medaglia George Hixson Fellowship, che si aggiunge ai premi già riconosciuti dal Club, in altrettanti solenni occasioni del passato anno sociale, ai soci Rosy De Fazio con la Walter Zeller Fellowship e, per l’a.s. 2015-16, Andrea Casile e Silvia Biancolini, con le George Hixson Fellowship.

La squadra di Divisione e il nuovo Direttivo

Ed ecco la squadra di Divisione che accompagnerà il LGT Governatore Andrea Casile nell’anno sociale appena inaugurato: LGT Gov. Eletto, Rosario Previtera, Immediato Past LGT, Francesco Garaffa, Segretario, Francesco Cardile, Cerimoniera, Rosy De Fazio, Presidenti dei Club Reggio Calabria, Antonio Rotella, Città dello Stretto, Claudia Simonetta, Villa San Giovanni, Adele Briganti, Reghion 2007, Cristina Palazzolo, Magna Grecia “L.Giugno”, Alessandro Ciprioti, Città del Mediterraneo, Pasquale Billari, Fata Morgana Città di Villa S.G., Elisa Mascaro, Juppiter, Angela Latella, Agorà, Caterina Rossi, Palmi Piana di Gioia T., Elisabetta Grillea ed Apsias, Saverio Gerardis.

Il nuovo Direttivo del Club Reghion 2007 vede: Cristina Palazzolo, Presidente, Raffaella Crucitti, Presidente Eletto, Rosa Maria Gallelli, Imm.Past Presidente, Silvia Biancolini e Ivano Montalbano, Vicepresidenti, Anna Maria Reggio, Segretaria e Tesoriere, Andrea Casile, Valeriano Zenone e Rosy De Fazio, Consiglieri. Quest’ultima è anche Cerimoniera e Chair Cultura del Club ed il socio Leonardo Carella, Revisore dei Conti.

Fra i prossimi appuntamenti kiwaniani di notevole impatto per la comunità: il One Day del 27 ottobre e la Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del 20 novembre.