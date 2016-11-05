City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Patrimoni di Calabria. Proposte, riflessioni, esperienze per il rilancio di architetture e centri storici

Quattro conferenze del Laboratorio CROSS per riflettere sul rilancio di architetture e centri storici calabresi, dall'8 novembre a Reggio Calabria

05 Novembre 2016 - 19:07 | di Pasquale Romano

Immagine collegata all'articolo su territorio e sviluppo economico, Calabriada Dil Egitimi

L’8 novembre alle 17,30, presso la Sala conferenze della Residenza Universitaria di Via Roma prenderà l’avvio il III ciclo di Conferenze del Laboratorio CROSS – Dipartimento PAU con la conferenza di Gianludovico de Martino “Le dimore storiche: una prospettiva calabrese”.

Il ciclo di conferenze «Patrimoni di Calabria»

Patrimoni di Calabria. Proposte, riflessioni, esperienze per il rilancio di architetture e centri storici
Il ciclo di quattro conferenze, dedicato al patrimonio architettonico e urbanistico calabrese, intende avviare nuove riflessioni su un tema vasto e problematico. Non si tratta semplicemente di proporre riflessioni sulla tutela di centri storici e architetture; piuttosto, in una prospettiva più ampia che coinvolge gli aspetti sociali, economici, più generalmente culturali, l’obiettivo dell’iniziativa è avviare un dibattito proficuo sulle possibilità di rilancio di queste risorse molto spesso in stato di abbandono. Per tale ragione, oltre lo sguardo dei tecnici, si è pensato di accogliere i contributi di studiosi, giornalisti, esponenti della cultura che a vario titolo si occupano di questi temi e, soprattutto, politici e amministratori locali che di recente hanno promosso iniziative particolarmente innovative. Il confronto fra punti di vista ed esperienze così diverse è utile per delineare nuovi percorsi e indirizzi nel rapporto fra conservazione e trasformazione del patrimonio culturale in un mondo in rapida trasformazione.

Nella conferenza inaugurale Gianludovico de Martino, già ambasciatore d’Italia a Baghdad e Camberra, ministro plenipotenziario e presidente del comitato interministeriale per i diritti umani presso il Ministero degli Affari Esteri, affronterà la tematica della conservazione e valorizzazione del patrimonio delle residenze storiche calabresi nel ruolo di presidente dell’Associazione Dimore Storiche Italiane – Calabria. Come tale tratterà gli aspetti storici, culturali e legislativi del rapporto tra proprietà privata e istituzioni statali nei processi di riqualificazione dei complessi architettonici di rilevanza storica e del loro contesto urbano e paesaggistico, anche in confronto con la situazione internazionale.

Patrimoni di Calabria: immagine del ciclo di conferenze del Laboratorio CROSS

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Cultura
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?