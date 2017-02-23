Pazza Tonno Callipo! Rimane aperta la corsa play-off per i giallorossi

TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA – TOP VOLLEY LATINA 3-1 (27-25, 29-27, 20-25, 25-23)

Le formazioni e il tabellino

TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA: Costa, Coscione, Marra (L), Izzo, Michalovic, Barreto Silva, Barone, Diamantini, Rejlek. Non entrati: Torchia (L2), Alves Soares, Maccarone, Corrado. Allenatore: Kantor

TOP VOLLEY LATINA: Klinkenberg 13, Fei 17, Gitto 14, Sottile 1, Pistolesi, Strugar, Rossi 16, Ishikawa (L), Maruotti 14, Penchev. Non entrati: Quintana Guerra, Fanuli (L2). Allenatore: Bagnoli

ARBITRI: Cipolla e Tanasi

NOTE: spettatori 600, incasso 1100. Durata set: 27’, 32’, 23’ 28’. Tot. 110’

La cronaca della partita

La Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia rimane attaccata al treno play-off scudetto battendo la Top Volley Latina con il punteggio di 3-1. I giallorossi di coach Kantor disputano una gran partita trascinati da Geiler (per il francese 17 punti e soprattutto 6 ace), Michalovic (22 punti) e dal migliore in campo Davide Marra, risoluto in ricezione e reattivo in difesa.

Latina sprecona: nel primo e terzo set dilapida un larghissimo vantaggio e così la squadra di Bagnoli abbandona il sogno play-off scudetto. Non basta la grande prestazione dei centrali Gitto e Rossi. Avanti 6-16 nel primo set, la squadra di Kantor rimonta e conquista il set 27-25. Lotta serrata nel secondo parziale con la lotta ai vantaggi risolta da Kadu con l’ace finale del 29-27. Latina fa suo il terzo set, ma nel quarto la Tonno Callipo rimonta ancora e festeggia dopo l’errore finale in attacco di Fei.

Una bella partita di pallavolo tra le due squadre e una serata contrassegnata dalla festa della solidarietà in campo con la presenza di due importanti realtà associative: l’Asd Lucky Friends di Lamezia Terme e l’AIPD sezione di Vibo Valentia. Tantissimi bambini e giovanissimi presenti al Pala Valentia questa sera che sono stati i protagonisti insieme ai giocatori delle due squadre all’ingresso in campo delle due compagini.

E poi ancora: la targa ricordo consegnata dai due presidenti della Lucky Friends, Rosario Cortese e Pasquale Cimino, alla Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, rappresentata dal supervisore generale Michele Ferraro. Insomma, davvero una serata da ricordare. Tornando alla pallavolo giocata: con la vittoria da tre punti su Latina, la squadra di coach Kantor rimane in piena corsa per i play-off scudetto e per l’ottavo posto, ultima posizione disponibile per entrare nella griglia.

Scontro diretto finale da dentro o fuori sabato pomeriggio, ore 18:00, a Ravenna. I romagnoli hanno vinto questa sera a Sora con il punteggio di 0-3 e sono saliti a quota 32 in classifica. Se la Tonno Callipo dovesse vincere da tre punti aggancerebbe la squadra di Soli a quota 32 punti, ma sarebbe ottava per via della vittoria in più conquistata rispetto alla Bunge Ravenna.

Mvp: Davide Marra

Davide Marra (Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia): “I tre punti conquistati ci danno la possibilità di giocarci tutto a Ravenna. Siamo partiti male, ma Latina è una grande squadra che ha mantenuto sempre un livello di gioco altissimo. Faccio i complimenti alla squadra perché ci abbiamo sempre creduto. Ora andiamo a viso aperto a Ravenna per dare tutto quello che abbiamo”

Andrea Rossi: (Top Volley Latina): “Non riesco a capire cosa sia successo nel primo set dove eravamo avanti di dieci punti. Abbiamo sprecato tante occasioni in questa partita così come del resto in questa stagione dove soprattutto nella prima parte abbiamo fallito in molte occasioni di fare punti. E’ un peccato, siamo delusi perché stavamo giocando bene. Ora ripartiamo per i prossimi obiettivi”.

Nella foto, l’esultanza dei giallorossi durante il match contro i pontini (foto di Franco Pirito)