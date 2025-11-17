Sanità calabrese, il Pd all’attacco: “Parole gravi da Schillaci sul commissariamento”

"Meloni e Occhiuto prendano atto del fallimento del Governo", afferma il Pd Calabria, guidato dal senatore Nicola Irto

“Se il ministro Orazio Schillaci considera l’uscita della Sanità calabrese dal commissariamento un problema tecnico a lui estraneo, allora è evidente che il governo nazionale non ha alcuna intenzione di assumersi le proprie responsabilità sulla gestione del Piano di rientro e sul dramma sanitario che da oltre 15 anni colpisce la nostra regione”.

Lo afferma in una nota il Pd Calabria, guidato dal senatore Nicola Irto, a proposito delle dichiarazioni rese dal ministro della Salute nel corso degli Stati generali della medicina digitale all’Università della Calabria.

Le accuse del Pd: «Il governo nega la gravità della situazione»

“Tramite il ministro della Salute, il governo – accusa il Pd – nega la gravità di una situazione che ha prodotto ingiustizie, sofferenze e un crollo senza precedenti del diritto alla salute. Il governo centrale, dopo aver annunciato a più riprese un imminente ritorno alla gestione ordinaria, si smarca dalle promesse fatte in campagna elettorale dalla stessa presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e fa intendere che la Calabria continuerà a pagare un prezzo altissimo”.

Il Pd sottolinea che “il Piano di rientro e il regime commissariale derivano soprattutto da un’ingiustizia enorme, cioè la scelta dello Stato di trasferire alla Calabria, da oltre 25 anni, risorse nettamente inferiori rispetto ai bisogni reali di cure e di assistenza nel territorio regionale”.

La posizione dei dem su Schillaci e Occhiuto

“Il ministro Schillaci – aggiungono i dem calabresi – non può lavarsene le mani e scaricare la responsabilità sul ministero dell’Economia, né può farlo il presidente della Regione Roberto Occhiuto, che da tre anni guida il settore in qualità di commissario e continua a difendere un governo che – conclude la nota del Pd – non intende cambiare una sola virgola”.