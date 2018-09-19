Il pecorino di Fattoria della Piana sbarca al Salone del Gusto
Al XII Salone del Gusto di Torino lo stand calabrese di Fattoria della Piana lancia Pecoritaly, il nuovo prodotto caseario, con un incontro promosso da Slow Food
19 Settembre 2018 - 18:00 | di Pasquale Romano
“L’amore nutre”: questo il primo saluto della Calabria passeggiando per i corridoi principali del padiglione del XII Salone del Gusto – Terra Madre dedicato alle tipicità regionali. Tra i tanti stand allestiti dai produttori calabresi nell’area 3D (Stand 056), quello di Fattoria della Piana richiama per la sua essenzialità di contenuti e colori e per un messaggio che va oltre la scelta di Torino e di Slow Food per il lancio del nuovo prodotto caseario Pecoritaly, oltre la voglia di affermare anche in Piemonte il gusto e la genuinità che partono dalla Piana di Gioia Tauro: la Calabria è tutta da scoprire e da gustare, la Calabria buona si muove, e porta il meglio di sé al più rinomato appuntamento enogastronomico. È orgoglio di appartenenza, voglia di uscire dai soliti cliché, ad animare il lavoro in corso per l’allestimento finale dello stand.
Cosa si degusta allo stand
Da domattina, per tutti i giorni del Salone, i formaggi di Fattoria della Piana saranno affiancati agli insaccati di Sap, dei fratelli Pugliese e a degustazioni di vini in grado di esaltare le caratteristiche dei tanti prodotti che via via animeranno le giornate del gusto.
Sabato un evento nell’evento, con Piemonte e Calabria uniti da un filo rosso: l’attenzione verso sostenibilità ambientale e umana come forma di rispetto verso Madre Terra. Promosso da Slow Food, in collaborazione con le Presidenze del Consiglio regionale del Piemonte e del Consiglio Regionale della Calabria, l’incontro parte dall’esperienza della cooperativa agricola Fattoria della Piana, modello di sviluppo ecosostenibile a 360° nato a Candidoni, dall’amore per la terra, ed arriva al gusto unico dei prodotti caseari di una nuova sfida: Pecoritaly. Scrive Slow Food: “L’amore nutre, e lo fa rendendo ancora più buoni i prodotti del processo virtuoso in cui sostenibilità ambientale, lavoro, solidarietà, accoglienza, sinergie sono le fondamenta su cui costruire nuovo amore: quello per il cibo”.
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