ABIO è l’Associazione nata per creare un’atmosfera serena intorno ai bambini e agli adolescenti ricoverati e per offrire a loro e alle loro famiglie assistenza, sostegno e ascolto.

Ogni giorno i 5.000 volontari ABIO, in più di 200 reparti di pediatria, accolgono i bambini, li coinvolgono nei giochi e in tutte le attività che possano aiutarli a superare l’impatto con un ambiente sconosciuto, con il dolore proprio e con quello degli altri.

Fare volontariato, per ABIO, significa essere un sostegno anche per i genitori, perché la malattia di un bambino colpisce tutta la famiglia. Il volontario ABIO ascolta, offre informazioni pratiche sull’ospedale, si prende cura del bambino in caso di momentanea assenza dei genitori.

Per ampliare il servizio in reparto avrà luogo un incontro relativo al Corso di Formazione di Base per aspiranti volontari ABIO – Associazione per il Bambino in Ospedale – che opereranno presso la Pediatria del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria.

L’incontro pre informativo si terrà il 5 dicembre 2017 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 presso il Centro Studi “A. Spinelli” sito accanto al CUP I° piano, Ospedali Riuniti.

Per partecipare è indispensabile iscriversi via email.

L’iscrizione è gratuita e non vincolante per la successiva partecipazione al Corso.

Informazioni ed iscrizioni:

email: abiorc@live.it – Tel: 3278437087