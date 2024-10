Pellaro, istituito ufficialmente il Comitato Civico di Mortara

Si è ufficialmente costituito il comitato civico “Mortara di Pellaro”.

Nei giorni scorsi, i cittadini si sono riuniti al locale maneggio “Le siepi” per individuare un portavoce e un direttivo, organismi che avranno il compito di rappresentare gli abitanti del quartiere nel dialogo già avviato con l’amministrazione comunale.

Leggi anche

Inoltre, in occasione della riunione si sono ribadite le analisi delle criticità della zona, in primis quelle relative alle perdite d’acqua e alle buche. Ed è stata manifestata la volontà di lanciare proposte per valorizzare Mortara di Pellaro in ottica agricolo-pastorale e turistica.

I cittadini sono pronti ad una serena e costruttiva dialettica con Palazzo San Giorgio, già informato dell’attivismo civico nella zona collinare della periferia meridionale cittadina e nei prossimi giorni dovrebbe tenersi un primo incontro tra una delegazione di abitanti e rappresentanti dell’amministrazione comunale.