City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

A Pellaro la 2ª tappa della ‘Festa della musica’

La Pro Loco Reggio Sud porta a Pellaro la seconda tappa della Festa della Musica: cantanti lungo la Nazionale e palco al parcheggio FS fino a mezzanotte

29 Giugno 2018 - 09:00 | di Eva Curatola

Pellaro, Reggio Calabria, dove il PalacolorCsi ospita l'OpenGame del progetto Lavoro di squadra

Continuano le attività della Pro Loco Reggio Sud per la promozione del territorio con la seconda tappa della Festa della Musica che si terrà  a Pellaro Sabato 30 Giugno con il seguente programma: dalle ore 10:00 circa fino alle 19:00 , diversi cantanti allieteranno la giornata con della musica, posizionati in alcuni punti lungo la Nazionale di Pellaro.

Dalle ore 20.30 lo spettacolo continuerà  nel parcheggio FS, adiacente la stazione ferroviaria, dove sarà allestito il palco sul quale si esiberanno alternativamente diversi artisti, cantanti, band e scuole di danza fino alla mezzanotte.

Questo evento è stato organizzato in collaborazione con l’Associazione Angeli Bianchi Onlus, ( presidente Maurizio Albanese, vice
presidente Caterina Giordano) con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Reggio Calabria, con i quali il 21 Giugno abbiamo già presentato altra manifestazione presso l’Arena dello Stretto di Reggio Calabria nella giornata nazionale della Festa della Musica.

Lo spirito di questa festa è soprattutto quello di far conoscere, valorizzare e far emergere i nuovi talenti musicali locali, professionisti e amatori, solisti e di gruppo. Evento sponsorizzato dal MIBACT , SIAE, AIPFM alla quale ha aderito anche l’ Unione Nazionale Pro Loco Italiane (UNPLI).

Locandina della Festa della Musica a Pellaro del 30 giugno 2018

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Comune di Reggio CalabriaPro Loco Reggio SudReggio Calabria Musica
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?