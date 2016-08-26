Pellaro: un appuntamento THUNico ricco di tante novità

Domenica 28 agosto, dalle ore 16,00 nel THUN Shop del Centro Commerciale Porto Bolaro di Pellaro un evento un po’ particolare dove sarà possibile ammirare e scegliere quanto di più bello THUN ha creato per gli appassionati ed i curiosi.

Il mondo THUN tra allegria e colore

Da sempre il marchio è capace di sorprendere con oggettistica che si lascia ammirare e “ricordare” con migliaia di oggetti e ninnoli per ogni gusto e per ogni occasione, sempre accompagnate dalle parole d’ordine che restano “allegria e colore”.

Ad attendere i soci ed i curiosi ci sarà Daniela Latella, Store mamager, ed il suo team.

“La bomboniera, il ricordo, sono un atto gentile – commenta Daniela Latella Store Manager del Thun Shop – dei pensieri sentiti per ringraziare chi ha condiviso una giornata piena di gioia e d’affetto o ha contribuito a rendere speciale un evento personale. Per ogni occasione, che sia il matrimonio, il battesimo, la laurea o la comunione bisogna trovare quella giusta mai banale e che rappresenti la persona che festeggia”. Con questo evento – continua la Latella – vogliamo presentare le nuove collezioni dedicate alla cerimonia e ai cadeaux da regalare. Ma non solo. Tante sono le idee anche per gli altri eventi che costellano la vita di una persona tutte ideate e create a mano da THUN e che regalano emozioni e augurano bene e positività a chi li riceve.

Il mondo THUN sugli scaffali

Basterà avvicinarsi agli scaffali per entrare di diritto nel mondo THUN che non lascia mai indifferenti e che invita a scegliere ciò che è più vicino al proprio personalissimo gusto. Scandire il tempo, o sorridere con dolcezza, sono il “leit motiv” di un marchio che è sempre una garanzia.

Non mancheranno gadget e sorprese per i visitatori, che potranno così cogliere a pieno il senso di un mondo fatto di oggetti che arredano, che possono essere scelti come “ricordo” per una ricorrenza, o semplicemente come compagno di giorni che meritano il giusto colore e la giusta allegria. Inoltre, fino alla prossima settimana, per chi sceglierà e prenoterà gli oggetti THUN come ricordo di un evento importante della propria vita sarà omaggiato di un dono speciale: il cucchiaio per la confettata personalizzato.

Per Informazioni:

THUN SHOP PORTO BOLARO

Centro Commerciale Porto Bolaro Carrefour

Via Nazionale 66 – San Leo Pellaro

Telefono: 0965/675116 email: porto.bolaro@thunshop.it