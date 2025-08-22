Pennellate di Comunità: a Reggio i quartieri diventano tele a cielo aperto. 5 premi in palio

L’arte scende in strada e si fonde con i paesaggi e la vita dei borghi reggini: domenica 7 settembre 2025 si terrà “Pennellate di Comunità”, il concorso di pittura estemporanea che animerà Cataforio, San Salvatore, Mosorrofa, Cannavò e Riparo di Cannavò, trasformandoli in luoghi di bellezza condivisa e creatività diffusa.

L’iniziativa rientra nel progetto “R-ESTATE NEI BORGHI: Scene, suoni e sapori”, promosso da APE Reggina APS ASD sotto la presidenza di Don Giovanni Gattuso, parroco della Parrocchia San Nicola di Bari e Santa Maria della Neve, in collaborazione con CHORUS CRISTI, Associazione Attivamente, Pro Loco San Salvatore, la Parrocchia San Nicola di Bari e Santa Maria della Neve di Prumo-Riparo-Cannavò, l’Oratorio Sant’Agata e con il cofinanziamento del Comune di Reggio Calabria (CUP H39G24000790001).

La responsabile del progetto è Mattia Angela Branca.

Il pensiero di Don Giovanni Gattuso

«Pennellate di Comunità nasce dal desiderio di restituire centralità e vita ai nostri borghi, attraverso l’arte e la bellezza. La pittura estemporanea è un modo per contemplare i luoghi con occhi nuovi, per riscoprire ciò che spesso diamo per scontato. Come parroco della comunità di San Nicola di Bari e Santa Maria della Neve, sono felice di vedere la nostra terra diventare tela viva e condivisa, dove ogni colore racconta un legame, una memoria, una speranza».

Dettagli del concorso

Chi può partecipare

Aperto a tutti i maggiorenni , italiani e stranieri.

, italiani e stranieri. Nessuna distinzione tra artisti professionisti e amatori .

. Ogni partecipante sarà assegnato tramite sorteggio a uno dei borghi coinvolti e dovrà realizzare una sola opera pittorica (min. 50×70 cm) con tecnica libera.

(min. 50×70 cm) con tecnica libera. È consentito solo un fondo monocromatico; non ammessi bozzetti o disegni preesistenti.

Preiscrizione e registrazione

Preiscrizione online entro il 5 settembre 2025 ? Modulo di preiscrizione.

? Modulo di preiscrizione. Registrazione ufficiale: 7 settembre, 8:00 – 9:30, presso la Parrocchia Santa Maria della Neve – Riparo di Cannavò (RC).

Consegna delle opere

Le opere dovranno essere consegnate entro le 18:00 presso CRIC San Nicola a Cannavò, senza cornice ma con cavalletto, titolo e generalità scritte sul retro.

Premi in palio

Una commissione di esperti, comunicata il giorno stesso, valuterà i lavori.

Premiazione prevista alle ore 19:30 del 7 settembre.

1° premio: € 300

2° premio: € 250

3° premio: € 200

4° premio: € 150

5° premio: € 100

A tutti i partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

Le opere entreranno a far parte del patrimonio artistico di APE Reggina per attività di promozione e solidarietà.

Ospitalità e logistica

Il pranzo a sacco sarà offerto dagli organizzatori con il contributo delle associazioni partner.

Ogni artista dovrà provvedere personalmente a materiali e attrezzature.

In caso di maltempo l’organizzazione si riserva il diritto di modificare o rinviare l’evento.

Un invito aperto a tutti

“Pennellate di Comunità” è più di un concorso: è un’occasione per riscoprire i borghi reggini attraverso l’arte, che diventa strumento di unione, memoria e rigenerazione. Un invito rivolto a tutti, anche ad artisti provenienti dall’estero, per vivere una giornata di bellezza e condivisione.

asdapereggina@gmail.com

3716977747

Modulo iscrizione